Tíz részvény, ami igazán nagy osztalékot fizet

Macy's (6,95% osztalékhozam)

Newell Brands (6,33% osztalékhozam)

AT&T (6,32% osztalékhozam)

Altria Group (6,29% osztalékhozam)

Occidental Petroleum (6,26% osztalékhozam)

Az S&P 500 index több mint 15 százalékot emelkedett idén, ami részben a Fednek volt köszönhető. Az a várakozás, hogy ha ma még nem is történik kamatcsökkentés, az amerikai jegybank már jelezheti, hogy kamatcsökkentési ciklus indulhat.Jelenleg inverz az amerikai hozamgörbe, vagyis a három-és hathónapos kincstárjegyek hozama magasabb jelenleg, mint a 10 éves államkötvényeké. Az inverz hozamgörbét gyakran a közelgő recesszió indikátoraként azonosítják. Elemzők szerint az, hogy a hozamgörbe inverzre váltott, ami csak annyit jelent, hogy a Fed még nem kezdte meg a diszkontkincstárjegyek vásárlását. Egyelőre. Az EKB elnöke, Mario Draghi tegnap már elkezdte fűteni a kedélyeket, amikor közölte, hogy az eurózónás gazdasági indikátorok a lejtmenet felé mutatnak, ezért újabb stimulusra lesz szükség, amennyiben nem javulnak a számok.Ilyen környezetben pedig vonzóak lehetnek az osztalékpapírok. Jelenleg három olyan S&P-szektor van, ahol az osztalékhozam meghaladja a 3 százalékot, az energia, a közszolgáltatók és az ingatlanszektor. Ezek közül az ingatlanszektor indexe több mint 20 százalékot szárnyalt idén, de a közszolgáltatók is kétszámjegyű emelkedést mutattak. A nem ciklikus fogyasztási javak szektor, ami szintén viszonylag magas, közel 2,9 százalékos osztalékhozammal kecsegtet, 15 százalékot emelkedett.Ha osztalékbefektetéseket keresünk, akkor érdemesebb arra fókuszálni, hogy hol várható az osztaléknövelés, mint arra, hogy jelenleg mekkora az osztalékhozam. Hiszen ha csak a jelenleg magas osztalékot fizető vállalatok részvényeit válogatjuk ki, akkor meg kell bizonyosodnunk arról is, hogy legalább fenn tudják tartani, vagy növelni tudják az osztalékukat. Érdemes megvizsgálni azt is, hogy a múltban hogy alakultak az osztalékfizetések, volt-e osztalékcsökkentés, ha igen, akkor miért.Ha az osztalékok fenntarthatóságára vagyunk kíváncsiak, akkor érdemes a szabad cash flow-hozamot az osztalékhozamhoz hasonlítani. A szabad cash flow az az összeg, ami a tőkeberuházások után marad, amit így osztalékfizetésekre, saját részvény vásárlásokra, akvizíciókra, vagy az organikus növekedés megtámogatására költhet a cég. Ha a szabad cash flow hozam alacsonyabb, mint az osztalékhozam, az nem túl jó jel, különösen akkor, ha tartósan ez a helyzet, ebben az esetben ugyanis valószínűleg az osztalék csökkentésére kényszerül majd a cég.Ha az elmúlt négy negyedévet nézzük, akkor az S&P 500 indexben 53 olyan részvény van (REIT-eken kívül), amely jelenleg legalább 3,5 százalékos osztalékhozammal forog és ahol van tere az osztalék további növelésének. Ha pedig kiválogatjuk azokat a vállalatokat, amelyek az elmúlt öt évben nem csökkentettek osztalékot, akkor az 5 legnagyobb osztalékot fizető részvény jelenleg:

Marathon Petroleum (94 százalékban vételi ajánlás)

Citizens Global (86 százalékban vételi ajánlás)

Valero Energy Group (85 százalékban vételi ajánlás)

Tapestry (79 százalékban vételi ajánlás)

Chevron (73 százalékban vételi ajánlás).

Ezeknek a cégeknek azonban nem könnyű a helyzete, a Macy's például az Amazon és a többi online kiskereskedelmi cég erős versenyével néz szembe, az AT&T-nél pedig a televíziós szolgáltatás szenved az előfizetők számának csökkenésétől. Így erre a két cégre nem túl optimisták az elemzők, ha a célárakat nézzük. A 12 hónapos elemzői célár alapján a Newell Brands és az Occidental Petroleum kecsegtet a legnagyobb felértékelődési potenciállal, több mint 30 százalékos emelkedést várnak a két papírtól az elemzők.Ha az elemzői vélemények alapján válogatjuk ki a részvényeket, akkor az S&P 500 indexből az 5 legnagyobb arányban vételre ajánlott papír az alábbiak (azok közül, ahol legalább 3,5 százalék az osztalékhozam és legalább öt éve nem volt osztalékcsökkentés):