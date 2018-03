Tízezrek perelték be az Apple-t

A Hannuri ügyvédi iroda 63 767 ügyfél nevében nyújtott be keresetet a bíróságon, s fejenként 200 ezer von (mintegy 47 ezer forint), vagyis összesen 12,75 milliárd von (nagyjából 3 milliárd forint) kártérítést követelnek az amerikai cégtől. Korábban még soha nem indított ennyi felperes közös eljárást senki ellen Dél-Koreában.A teljesítménykorlátozást az Apple a régebbi telefonokban lévő, elöregedett akkumulátorokkal magyarázta, s arra hivatkozott, hogy azért fogták vissza szándékosan a készülékek teljesítményét, hogy a régebbi akkumulátorokkal is stabilan működjenek. Az ügy amúgy az iPhone-ok egyik legnagyobb PR-kihívása elé állította az Apple-t, és a cég a legutóbbi szoftverfrissítésben lehetővé is tette a felhasználóknak, hogy ellenőrizzék az akkumulátor állapotát.A Hannuri szerint viszont az Apple-t nem pusztán a készülékek stabil működése vezérelte. A jogászok azzal érvelnek, hogy szerintük az Apple az akkumulátorok gyengülését akarta elkendőzni, meg akarta akadályozni, hogy ügyfelei elhagyják a márkát, és új készülék vásárlására akarta ösztönözni őket.Januárban és márciusban két civil szervezet is mintegy 500 iPhone-tulaj nevében indított pert az Apple ellen Dél-Koreában. Ők fejenként több mint tízszer akkora kártérítést követelnek.