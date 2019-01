Több ezren mondtak fel önként az iPhone kínai gyártójánál, mert nem túlórázhattak

A Magyarországon nemrég elfogadott túlóratörvény irányából nézve érdekes dolgok történnek a világ legnagyobb bérgyártójánál, a tajvani Foxconnál. A többek között iPhone-okat gyártó cég nem feltétlenül vacakol túlóráztatással (pedig arra is van a cégnél példa bőven), a globális stratégiának és az ügyfelek igényeinek megfelelően rugalmasan alakítja az alkalmazotti létszámot. Ez a rugalmasság az elmúlt hónapokban például azt jelentette, hogy a kínai üzemeiben tavaly október óta közel 50 ezer szerződéses munkást bocsátottak el. A létszámleépítés nem csak abból a szempontból érdekes, hogy milyen nagyságrendben, és milyen brutálisan gyorsan változtat gyártásán a Foxconn, de azért is, mert a létszámleépítésre a szokásosnál nagyobb mértékben és hónapokkal korábban került sor, amiből most egyrészt a tech iparág állapotáról, de úgy általában a globális konjunktúra alakulásáról igyekeznek jeleket kiolvasni a szakértők.A Reuters most feltett néhány kérdést a Foxconnak, a hírügynökség többek között azt a választ kapta a világ legnagyobb bérgyártójától, hogy idén az első negyedévben több mint 50 ezer alkalmazottat toboroznak a kínai üzemekbe, vagyis egyrészt a brutális méretű jojó folytatódik, másrészt a tech szegmensben látható egyértelmű lassulás (Apple, Samsung warning, Foxconn bevételvisszaesés tavaly év végén stb.) ellenére is nagy tömegben van szükség munkásokra az iparágban.A hírügynökség egyébként úgy tudja, hogy a közép-kínai Csengcsouban lévő üzemben több ezer dolgozó önként mondott fel, mert nem volt elég munka hétvégén, és az üzemben csökkentették a túlórázás lehetőségét is, ráadásul visszavágták a csúcsidőszaki munka után járó bónuszokat is.