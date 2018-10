Több magyar cég profitja gyakorlatilag eltűnt

2336 milliárd forintos bevétellel messze a legnagyobb bevételű magyar tőzsdei vállalat a Mol, a listán az olajipari céget az OTP, a Magyar Telekom, a Richter és a Waberer's követi, a BÉT Prémium kategóriájában az összes többi cég jóval kisebb a bevételek alapján.

Profitja viszont az OTP-nek a legmagasabb a hazai tőzsdei cégek között, az első félévben 154,6 milliárd forint volt a bankcsoport adózott eredménye, az év egészében pedig Csányi Sándor múltkori kijelentése alapján akár az egymilliárd eurót is elérheti a bank profitja. A Mol adózott eredménye 133, a Richteré közel 39, a Telekomé pedig 22,5 milliárd forint volt az év első hat hónapjában.

Ha az aggregált számokat nézzük, akkor a Prémium kategóriás vállalatok (itt már az új tagokkal, az Alteóval és a BIF-fel is számoltunk) összesített bevétele 15,3 százalékkal 3555,6 milliárd forintra emelkedett, három vállalaton (CIG, PannErgy, Richter) kívül minden vállalat bevétele nőtt az idei első félévben a 2017-es bevételhez képest. Bevételtömegben a Molnál volt a legnagyobb bővülés, a kedvező iparági környezet miatt az upstream és a downstream szegmens bevételei is nagyot nőttek, ráadásul a fogyasztói szolgáltatások terület is nagyot nőtt. Az OTP összes bevétele 33 milliárd forinttal bővült, a bank bevételei mérsékelt ütemben organikusan is nőttek volna, de igazán az elmúlt hónapokban végrehajtott akvizíciók hatására kerültek feljebb a bankcsoport bevételei. A Telekomnál a több mint 24 milliárd forintos bevételnövekedés mögött a lakossági fogyasztás miatt élénkülő vezetékes- és mobil bevételbővülés mellett a rendszerintegráció/IT-bevételek megugrása áll, egyébként olyan jól alakult az első félév, hogy az alapján a menedzsment megemelte az egész éves árbevétel-várakozását.A leglátványosabb a bevételek megugrása a Konzumnál volt, ott nem is igazán fair az összehasonlítás a tavalyi számokkal, mivel a céget az elmúlt egy évben töltöttég meg fundamentumokkal. A Konzum bevételei 27 millió forintról 11,3 milliárd forintra ugrottak, a vállalat már turisztikai, ingatlan-, tőkepiaci- és biztosítási, valamint vagyonkezelési divízióval is rendelkezik. Szintén nagyot lépett előre a Duna House, amelynek a bevételei közel megduplázódtak, ott a bevételek megugrását az ingatlan és hitelpiaci volumenek emelkedése és egy befektetési célú ingatlan értékesítése mellett egy lakópark lakásainak részleges átadása okozta.A Prémium kategóriás cégek aggregált adózott eredménye viszont a bevételek 15 százalékos növekedése mellett 3 százalékkal csökkent, a 19 cégből 8-nál esett vissza a profit. Az összesített adózott eredmény visszaeséséhez a Mol közel 50 milliárd forinttal járult hozzá, ezt ellensúlyozta, hogy az OTP profitja 21, a Richteré 10, a Telekomé pedig 8 milliárd forinttal emelkedett, az összesített profit közel felét az OTP adja. Legnagyobb mértékben az Opusnál esett vissza az adózott eredmény, ahol egy évvel korábban komoly badwill-tétel emelte meg az eredményt, ráadásul az idei első félévben a devizás tételek átértékelődése is negatívan hatott. De gyakorlatilag eltűnt a PannErgy és a Waberer's profitja is, a CIG-nél pedig lefeleződött az adózott eredmény.