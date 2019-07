Több mint 50 cég állítja le kínai gyártását a kereskedelmi háború miatt

Az USA és Kína között húzódó kereskedelmi konfliktus már több mint egy éve tart, amikor is az USA 25%-os vámot vetett ki 200 milliárd dollár értékű kínai űrura, és kilátásban van további 325 milliárd dollárnyi kínai áru megvámoltatása. Az ingatag kereskedelmi helyzet miatt egyre több cég jelenti be vagy gondolkodik azon, hogy elköltözteti gyártókapacitásait Kínából.A Nikkei szerint a HP és a Dell notebook-gyártásuk 30%-át vihetik át Délkelet-Ázsiába, az Apple pedig már korábban arra kérte beszállítóit, hogy nézzék meg annak költségvonzatát, ha gyártásuk 15-30%-át Kínából Indiába raknák át.Úgy tudni, a japán videójátékgyártó Nintendo is átviszi gyártásának egy részét Kínából Vietnámba. Ráadásul nemcsak külföldi, hanem egyre több kínai cég is úgy dönt, hogy költözik Kínából. A kínai TLC elektronikai cég TV-gyártását Vietnámba, a Sailun Tire kínai gumiabroncs-gyártó pedig Thaiföldre költözteti át.