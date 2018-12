Több, mint tíz évre előre fedezi akkumulátorigényét a Daimler

A társaság jövőbeni akkumulátorigényeihez tartozó pénzügyi fedezet biztosításával 2030-ig újabb nagy lépést tett a cég a gyártmánypalettájűnak elektromosítása felé - jelentette ki Wilko Stark, a Mercedes-Benz Cars beszerzési igazgatója. A társaság nem nevezte meg a kiválasztott beszállító cégeket. A Daimler jelenleg a dél-koreai SK Innovation és LG Chem vállalatok, valamint a kínai Contemporary Amperex Technology (CATL) termékeit használja elektromos autóiban.A Daimler 2022-ig 130 új elektromos jármű modellt tervez bemutatni furgonokkal, buszokkal és nehéz tehergépjárművekkel együtt. A Daimler az elektromos autóiba beépíthető akkumulátor-egységeket összeszerelő üzemeket is létesít világszerte. Németországban Kamenz, Untertuerkheim és Sindelfingen városokban, de emellett Pekingben, Bangkokban és az amerikai Tuscaloosa városban is.A Daimler nagy erőkkel dolgozik az új generációs akkumulátorok kifejlesztésén is, hogy csökkentse függőségét egyes nyersanyagok beszerzésétől, például a kobaltétól, aminek a legnagyobb termelője a Kongói Demokratikus Köztársaság. A 2019-re tervezett elektromos Mercedes-Benz modell, az EQ akkumulátorai például 60 százalékban tartalmaznak majd nikkelt, 20 százalékban mangánt és 20 százalékban kobaltot. A későbbi elektromos modellek akkumulátorai viszont 80 százalékban tartalmaznak majd nikkelt és 10-10 százalékban mangánt és kobaltot. A Daimler mérnökei a 90-5-5 százalékos arány elérésén dolgoznak, valamint nagy erőkkel fejlesztik a kobaltot egyáltalán nem igénylő szilárdtest akkumulátorokat is.