Több száz embert tesz utcára a Magyar Posta

A közleményben kiemelték, a postai szolgáltatások zavartalan működése továbbra is biztosított, a létszámhiányos munkaköröket - például kézbesítés és logisztika - a változás nem érinti.A leépítésről szóló hír azután érkezett, hogy a Posta jelentős áremelésről döntött:A létszámleépítést törvényes keretek között, valamennyi vonatkozó jogszabály maradéktalan betartásával teszi a társaság. Az intézkedéshez kapcsolódó juttatási rendszer feltételeiről a Magyar Posta vezetése az üzemi tanáccsal külön megállapodást kötött - közölte a társaság.A közleményben kitérnek arra, hogy a brüsszeli szabályozás miatt a Magyar Posta, amely Magyarország egyetemes postai szolgáltatója, a hazai logisztikai piac vezetője, versenypiaci szereplőként nehezen juthat költségvetési támogatáshoz, ezért csak úgy tudja javítani pozícióját, ha hatékony, gazdaságos működtetést biztosít, és önerőből forrást teremt a szükséges modernizációs lépésekhez. Ehhez a célhoz elkerülhetetlen a vállalat szervezeti hatékonyságának növelése, a bürokrácia csökkentése, valamint a társasági-irányítási szint arányának mérséklése, ennek egyik eszköze a létszámleépítés.A Magyar Posta tavaly augusztusban azt közölte, hogy mintegy 100 fős csoportos létszámcsökkentést hajt végre 2018 őszén, a leépítés az irányítási-adminisztratív területeket és többségében a fővárosi munkahelyeket érinti. Az akkori intézkedést szintén a bürokráciacsökkentéssel indokolták.A Magyar Posta tavaly többször is komoly munkaerőhiányra panaszkodott. Leginkább kézbesítőkből és ügyintézőkből volt hiány, ehhez képest most úgy tűnik, hogy rengeteg dolgozótól válnak meg.