Tőkeemelés jöhet a Teslánál

Ez teljes mértékben spekuláció, de a kötvény- és a részvénypiac mellett a Teslának lehetősége van arra is, hogy közvetlen módon jusson friss forráshoz egy nagybefektetőtől

A Tesla a negyedéves beszámolójának közzétételét követően az előírásoknak megfelelően benyújtotta az Amerikai Értékpapírpiaci és Tőzsdefelügyelet (SEC) részére az úgynevezett 10-Q nyilatkozatot. Ebben a negyedéves beszámolónál sokkal részletesebb összefoglalóban a vállalat kitért arra is, hogy bár a működésük elég pénzt termel ahhoz, hogy abból finanszírozni tudják a beruházásaikat, valamint a lejáró hiteleiket a következő 12 hónapban, mégis a tőkeemelés mellett dönthetnek annak érdekében, hogy a Tesla növekedését finanszírozzák.A piaci szereplők kiemelten figyelik a Tesla esetleges tőkeemelésével kapcsolatos híreket, információkat azóta, hogy Elon Musk , a cég vezére múlt héten arról beszélt, talán most lenne a legjobb ideje a tranzakciónak. A hír azért is érdekes, mert korábban számos elemző állította, hogy a Tesla hamarosan tőkeemelésre szorulhat annak érdekében, hogy finanszírozni tudja meghatározó futó projektjeit. Ezt az állítást viszont Elon Musk tudatosan cáfolt, egészen múlt csütörtökig.Az elmúlt években a Tesla számos alkalommal hajtott végre tőkeemelést: új részvényeket, átváltható kötvényeket, vagy éppen bóvli kötvényeket is kibocsátottak, csak hogy néhány példát említsünk. Az amerikai elektromosautó-gyártó választhat más utat is arra, hogy pénzhez jusson:- jelentette ki David Whiston, a Morningstar elemzője.A Tesla elmondása szerint idén tőkeberuházásra mintegy 2 -2,5 milliárd dollárt fordíthatnak majd, míg a következő két évben éves szinten 2,5 - 3 milliárd dollárt. A vállalat menedzsmentje a negyedéves beszámolóban kiemelte, hisznek abban, hogy az összes meghatározó projektjüket folytatni tudják, legyen szó akár a kínai gyár felépítéséről, vagy a Tesla Semi és a Model Y fejlesztéséről, valamint a Supercharger-hálózat és a szervizek globális bővítéséről.Idén nagyon gyengén teljesít a vállalat a tőzsdén, árfolyama közel 28 százalékot csökkent a 2018-as záróárfolyamához képest, így jelenleg 241 dolláron forognak a Tesla részvényei.