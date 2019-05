Tőkét emelt leányvállalatában az AutoWallis

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AutoWallis igazgatósága 400 millió forinttal emelte meg a kizárólagos tulajdonában lévő Wallis Automotive Europe (WAE Kft.) tőkéjét. A tőkeemelés célja, hogy az AutoWallis nemzetközi disztribúció üzletágának tervezett növekedési és piacbővítési céljaihoz megfelelő szabad forrás álljon rendelkezésre, így a cégcsoport gyorsan tudjon reagálni a kínálkozó piaci lehetőségekre.Az AutoWallis tavalyi árbevételének duplázását tervezi öt év alatt, az ennek eléréséhez szükséges stratégiát május 22-én mutatja be. A WAE, az AutoWallis Csoport legnagyobb árbevételű tagja már közel 30 éves független gépjármű nagykereskedelmi múlttal rendelkezik és összesen 14 országban van jelen tevékenységével. Jelenleg az Isuzu márkát Magyarországon képviseli, mely a japán autógyártók közül a legrégebbi múltra tekint vissza, és egy évszázad alatt a világ egyik legnagyobb haszongépjármű-gyártójává lépett elő.Emellett 2012-ben Magyarországon és Romániában újra bevezette a dél-koreai Ssangyong márkát, melyet 2018-tól Csehországban és Szlovákiában is forgalmaz. A két ázsiai "4x4 specialista" gyártó termékein kívül a WAE exkluzív disztribútora a Jaguar és Land Rover járműveknek és alkatrészeknek 8 országban (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Szerbia, Szlovénia, Macedónia, Montenegró), valamint a Saab alkatrészeknek további 2 országban (Bulgária, Lengyelország).Az AutoWallis által végrehajtott tőkeemelés összege 400 millió forint készpénz, melyet az AutoWallis a WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Kft. részére már rendelkezésre is bocsátott. A tőkeemelés összegéből 32 853 000 forint a törzstőkébe kerül (amely ezáltal a jelenlegi 17 147 000 forintról 50 000 000 összegre kerül felemelésre) a fennmaradó 367 147 000 forint tőketartalékba kerül.Az AutoWallis árfolyama 1,2 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényei idén 14,7 százalékot emelkedtek.