Tőkét emelt leányvállalatában az AutoWallis

Az AutoWallisról A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis célja, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat 2018-as, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján számított konszolidált 65,5 milliárdos árbevételének duplázását tervezi 2024-re, melyet elősorban organikus úton akar elérni. A vállalat célja emellett, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis csoport a középkelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, valamint a Wallis Autókölcsönző. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car, melyek közül a BMW a prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el domináns pozíciót.

Emelkedik az árfolyam

Az AutoWallis igazgatósága 386 millió forinttal emelte meg a kizárólagos tulajdonában lévő Wallis Motor Duna Kft. tőkéjét. A Wallis Motor Duna egyike Magyarország legnagyobb és legrégebben működő BMW autó, motor és MINI kereskedéseinek, valamint e két márka mellett a Maserati olasz luxusmárkát is értékesíti. A társaság februárban nyitotta meg prémium szolgáltatásokat és exkluzív körülményeket kínáló új egységét, a Wallis Prémium Használtautó Centert, mely prémium kategóriás használt gépkocsikkal várja az érdeklődőket. A tőkeemelés támogatja az AutoWallis májusban meghirdetett stratégiájának megvalósítását.A fő cél, hogy a következő tíz évben a vállalat organikus és akvizíciós úton robosztus növekedést érjen el, és a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává váljon. A tőzsde autós vállalata 2024-ig organikus növekedéssel a pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) négyszereződésével, valamint az árbevétel duplázódásával számol. A vállalat ugyanakkor akvizíciókat is tervez, melyek tovább javíthatják az eredményt. Az AutoWallis tavasz óta szerepel a BUX és BUMIX indexekben, valamint az FTSE egyes indexeiben is, a társaság papírjai június 25-én debütáltak a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában.Az AutoWallis által 2019. június 27-én végrehajtott tőkeemelés összege 386 000 000 forint készpénz, melyet az AutoWallis a Wallis Motor Duna Kft. részére 30 napon belül bocsát rendelkezésre. A tőkeemelés összegéből 50 000 000 forint a törzstőkébe (amely ezáltal a jelenlegi 158 730 000 forintról 208 730 000 forint összegre kerül felemelésre), a fennmaradó 336 000 000 forint pedig tőketartalékba kerül.Az AutoWallis 1,2 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 9,8 százalékkal került feljebb.