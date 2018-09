Tömegesen hagyják el a Teslát a felsővezetők - Mekkora a baj a cégnél?

Idén is sokan hagyták el a Teslát

A Teslát szeptemberben is több kiemelt pozícióban dolgozó menedzsere hagyta el, míg lapértesülések szerint a következő távozó Justin McAnear lehet majd, aki októberben köszönhet le társaság pénzügyi és operatív vezetői posztjáról. Az elektromos autógyártó menedzserei körében meglehetősen nagy a fluktuáció, bár messze még az év vége, a Teslától idén tizennégy felsővezető távozott eddig, míg a vállalatot tavaly összesen ennyi, éppen tizennégy menedzsere hagyta ott.

Nincs egységes ok a menedzserek távozása mögött

Fokozódik a nyomás, mekkora a baj?

Már Elon Musk pozíciója sincs biztonságban

A felsővezetők távozása mögött meghúzódó okok azonban összetettek és szerteágazóak, a Tesla működését kiemelt médiafigyelem és befektetői érdeklődés övezi, emiatt a cég munkatársai óriási nyomás alatt dolgoznak, a Teslától mindössze egyhónapos munkaviszony után nemrég távozó számviteli vezető arról beszélt, hogy a Tesla iránti felfokozott médiafigyelem és a vállalat feszített munkatempója összességében túl soknak bizonyult és Dave Morton végül elhagyta a céget.Mindemellett Elon Musk hektikus vezetési stílusa is aktívan hozzájárulhatott a menedzserek és felsővezetők távozásához, a Tesla által korábban megvásárolt Grohmann Automation alapítója, Klaus Grohmann azt követően hagyta el a céget, miután a vállalati stratégia kérdéseiben összetűzésbe került Muskkal.A fluktuáció egy részében alighanem a kiégés is szerepet játszhatott, Musk korábban azt nyilatkozta, hogy gyakran 120 órát dolgozik egy héten, a komoly nyomás alatt dolgozó vezetők egy része pedig valószínűleg inkább a távozás mellett dönt, és olyan céget választ, ahol kevésbé feszített a vállalati munkatempó.A Tesla vezére pedig legendásan sokat követel a beosztottjaitól, Musk minden menedzserétől elvárja, hogy maximálisan felkészülten érkezzen a vállalati értekezletekre, továbbá Musk nem híve a mellébeszélésnek sem, a menedzsment értekezletek során a megszokott összehasonlító érvelés helyett Musk azt is elvárja, hogy mindenki képes legyen a legapróbb elemeire bontani a problémát, majd egy teljesen új nézőpontból újra összerakni azt.A távozó menedzserek egy része egyértelműen ugródeszkaként használta a Teslát, az elektromos autógyártót elhagyó felsővezetők egy része más, olyan ismert nagyvállalatokhoz igazolt át, mint az Intel, a Facebook, vagy az Alphabet, míg más, a Teslától való távozása után saját startupot alapított.Bár egy cégnél pozitív változásokat is maga után vonhat egy-egy új vezető érkezése, azonban az alkalmazottak jelentős mértékű cserélődése, különösen a menedzsment nagy fluktuációja egyáltalán nem normális, sőt, veszélyes a vállalat működésére nézve. A céghez érkező új menedzsernek időbe telik a vállalat folyamatainak és szervezeti kultúrájának megismerése, de ha a vezető érkezése után néhány hónappal máris elhagyja a céget, a társaság működése sem lesz majd optimális. Ha pedig a jelentős fluktuáció felsővezetés esetében mindennapos jelenség, az nyilvánvaló módon visszaveti a szervezet eredményességét és hatékonyságát is.A távozó menedzserek okozta jelentős fluktuáció azonban nemcsak a vállalat működésére gyakorol negatív hatást, hanem gyakran a cég részvényeinek árfolyamára is, mert a befektetők többsége már alighanem hozzászokott Elon Musk egyedi stílusához, azonban a piaci szereplőket láthatóan aggasztja a fokozott felsővezetői cserélődés, a menedzsment távozásáról szóló beszámolókat általában rosszul fogadják a befektetők, a társaság logisztikai részlegét elhagyó Liam O'Connor távozásával kapcsolatos múlt heti híreket követően az elektromosautó gyártó árfolyama is nagyot esett.Mindemellett érdemes azt is kiemelni, hogy bár a felfokozott médiaérdeklődés miatt a Teslánál magasabb beosztásban dolgozó alkalmazottak távozását kiemelt figyelem övezi, ugyanakkor a társaságnál sokan felelősek egy-egy kisebb területért, széles a menedzsment hierarchia, így bár a távozó vezetőkről szóló beszámolók gyakran komoly működési nehézségeket sugallnak, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a Tesla a magas felsővezetői fluktuáció közepette is képes az előrehaladásra. Annyi azonban biztosan kijelenthető, hogy a menedzsment gyakori cserélődése nem tekinthető a normális vállalati működés részének, és a stabil felsővezetői bázissal valószínűleg a Tesla is jobban teljesítene.Bár a Tesla menedzserei idén is nagyszámban hagyták el a céget, a kulcspozícióban dolgozó felsővezetőket eddig még mindig sikerült minőségi szakemberekkel pótolni, most azonban tényleg komoly problémákkal nézhet szembe a vállalat, miután a csütörtökön nyilvánosságra került dokumentumok szerint az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) csalással vádolja és be is perelte Elon Muskot. Az SEC szerint a Tesla vezére korábbi, a cég tőzsdéről való kivezetésével kapcsolatos Twitter-üzenetében félrevezette a társaság részvényeseit, mivel az SEC szerint Musk nem tárgyalt a Tesla kivezetésével összefüggő tranzakció finanszírozásáról.A Wall Street Journal szerint Musk peren kívüli egyezséget köthetett volna a felügyelettel, azonban a Tesla vezérének ügyvédei végül visszaléptek ettől, majd a SEC ezt követően nyújtotta be keresetét. A lap szerint az SEC megtiltaná Musk számára, hogy bármilyen tőzsdén jegyzett társaságban felsővezetői posztot töltsön be, gyakorlatilag eltávolítva ezzel Muskot az elektromos autógyártó éléről. Ha Elon Musknak valóban távoznia kellene a Tesla éléről, az igazi drámát jelentene, hiszen Elon Musk neve tulajdonképpen régen összeforrt a céggel. Az elkövetkező időszak nagy kérdése tehát éppen az lesz, hogy valóban távozni kényszerül-e posztjáról Elon Musk, és a legfelsőbb vezető távozása után ki fogná majd össze a Tesla működését.