Történelmi csalási botrány robbant ki a Kika, az Extreme Digital és a Pepco tulajdonosánál

Éveken át trükköztek a könyveléssel

A Steinhoff International régóta rossz pénzügyi helyzetben volt, és ezt úgy próbálta meg elfedni, hogy folyamatosan hiteleket vett fel és újabb cégeket vásárolt, miközben veszteségeit igyekezett mérlegen kívül elrejteni különböző kreatív könyvelési trükkel, akvizíciókkal és adócsalásokkal.Az ügy kipattanása után a Steinhoff árfolyama természetesen összeomlott, míg a vállalat papírjaiért tavaly év végén még 4,9 eurót adtak, tegnap már csak 0,58 eurón zártak a részvények, vagyis a cégcsoport árfolyama mintegy 88 százalékot zuhant.Mindezeket figyelembe véve egyáltalán nem meglepő, hogy a Steinhoff menedzsmentje lecserélődött, távozott a korábbi vezérigazgatója és a főrészvényese, Christo Wiese is lemondott a vállalatcsoportnál betöltött pozícióiról fiával együtt.

Dél-Afrika történetének legnagyobb vállalati csalása lehet

A magyar cégek szerint minden rendben

Erre tekintettel biztosítjuk, hogy a Steinhoff-ügy, valamint az ahhoz kapcsolódó jelenlegi helyzet nem befolyásolja a Pepco befektetéseit és azok fejlődését.

Az Index megjegyzi, hogy a Steinhoff International esetét tartják Dél-Afrika történetének legnagyobb vállalati csalásának. De az ügy más országokban is vethet hullámokat, a Steinhoff International 30 országban, 40 különböző kiskereskedelmi márkanévvel bír. Itthon azért lehet ismerős, mert 2013 óta ebbe a csoportba tartozik a Kika áruházlánc, és 2015-től a dél-afrikai holding a többségi tulajdonosa az Extreme Digital elektronikai kereskedőcégnek is. Ugyanebben az évben jelent meg itthon az elsősorban ruházati termékeiről ismert Pepco (Pepkor nevű háttércéggel).A portál megkereste az ügyben érintett hazai vállalatokat, amelyek az alábbi válaszokat adták:A Kika működését nem érinti a botrány, a Steinhoff egy nagy ernyőszervezet, de alatta mindenki önállóan tevékenykedik. A Kikánál a szokott mederben zajlik a szezonnak megfelelő üzletmenet, vagyis a nagy karácsonyi hajrá, és eddig kifejezetten jók a számok. A cégvezetéstől elmondták, hogy ők is kapják az anyavállalattól a személyi változásokról szóló híreket, de a Kikánál semmilyen vizsgálat nem zajlik.Az Extreme Digital Zrt. tájékoztatása szerint a cég operatív működése - ideértve a financiális folyamatokat is - teljesen független a Steinhoff International csoporttól. Az Extreme Digital pénzügyi szempontból önálló, saját cash flow-val és likviditással rendelkezik. Ugyan a dél-afrikai cég az Extreme Digital 50,4 százalékos résztulajdonosa, de a magyar tulajdonostárs döntési jogai és lehetőségei megegyeznek a Steinhoff International jogaival és lehetőségeivel, emiatt a magyar online áruház helyzete teljesen egyedi, nem hasonlítható a csoporthoz tartozó más cégekhez. Az Extreme Digital Magyarország vezető online áruháza, az idei Black Friday akció során 20 százalékkal nagyobb forgalmat ért el, mint egy évvel korábban.A Pepco állásfoglalásában elmondta, hogy bár a tulajdonosi szerkezetünk valóban a Steinhoff kezében összpontosul, a Pepco egy független, önálló csoport és vállalkozás, kevés kötelékkel és függőséggel. A Pepco deklarálta, hogy a pénzügyi háttere stabil, az utolsó üzleti évének eredménye, 60 százalékos növekedést mutat az előző évhez képest.- fogalmazott a cég.