Történelmi csúcson a magyar tőzsde - Miért? És meddig emelkedhet még?

Csúcson a magyar tőzsde

Történelmi csúcson áll a magyar tőzsde, több mint 40 százalékkal feljebb áll most a BUX index, mint a válság előtti csúcson.

Csak idén közel 10 százalékot emelkedett a vezető magyar részvényindex, azok után, hogy 2015-2017 között hatalmasat emelkedett, tavaly pedig nagyjából stagnált.

Idén a BUX-ban a 4iG a nagy sztár, de az ingatlancégek (BIF, Appeninn, Graphisoft Park) árfolyama is tovább emelkedett, és az OTP is száguld.

És hogy mi húzza a magyar tőzsdét? Egyértelműen az OTP, hiszen jelentős súlyának és idén 17 százalékos emelkedésének köszönhetően a BUX idei emelkedésének 70 százalékát az OTP adta.

Miért van történelmi csúcson a BUX?

a Mol árfolyamát egyrészt az erős 2018-as eredmény tolta felfelé, de az elmúlt hónapokban az is kiderült, hogy az olajár-ingadozásnak viszonylag ellenálló, egyre divarzifikáltabb tevékenységgel jellemezhető az olajcég, de a növekvő EBITDA és a relatíve magas osztalék (már második éve extra osztalék, 5 százalék feletti osztalékhozam) miatt is a befektetők fókuszában a papír

a Magyar Telekomot egyrészt felvásárlási pletykák húzzák egyre feljebb (piaci pletykák alapján a teljes Magyar Telekomra, más lapértesülések alapján a T-Systemsre érkezett ajánlat), másrészt jövőre megemelkedhet az osztalék, ez pedig további reményt keltett a befektetőkben a további osztalékemelésre

a 4iG-be sokan azt látják bele, hogy a vállalat a Mészáros-cégcsoport részeként a következő évek közbeszerzéseinek nagy nyertese, egy új nagy magyar IT-cég lesz

az AutoWallis növekedési és osztaléksztori is, a Wallis csoport autós cégei nagyot nőhetnek a következő években, a következő 5 évben közel duplájára emelkedhet a vállalatcsoport bevétele

a BIF és az Appeninn aktív és egyre nagyobb szereplője lesz a hazai ingatlanpiacnak, ráadásul szabályozott ingatlanbefektetési társaságokként (a BIF már az, az Appeninnél középtávú cél a SZIT-té válás) a magas osztalék is vonzóvá teszi a részvényeiket. A Graphisoft Park nem annyira a nagy bővülésről szól, de a parkban is zajlanak fejlesztések, és a társaság szintén SZIT, a vállalat papírjai idén nem emelkedtek sokat, de így is történelmi csúcs közelében az árfolyam

Árazás

A magyar tőzsde emelkedésének a motorja egyértelműen az OTP, a BUX idei emelkedésének több mint kétharmadát a magyar bankpapír adta. Az OTP-ben az a legnagyobb sztori, hogy azon kevés európai bank közé tartozik, amelyik organikusan és akvizíciókon keresztül is növekszik (hitelállomány, bevételek, profit), de a befektetők számára az is vonzó lehet, hogy egy prudensen menedzselt bank (magas céltartalékolás, alacsony nem teljesítő hitel-arány stb.), amelyik tőkeerős, és amelyiknek a részvényei P/E alapon még mindig olcsók. Sokan lemaradtak az OTP-sztoriról, részben a későn ébredők hajtják felfelé az árfolyamot.Azért azt sem érdemes elfelejteni, hogy tavaly év vége óta nagyot raliztak a világ tőzsdéi. A BUX idén közel 10 százalékot emelkedett, de ezzel inkább csak az utolsó harmadban szerepel, ha a fontosabb részvényindexeket nézzük. Kifejezetten jó a hangulat a világ tőzsdéin, annak ellenére, hogy kockázatok vannak bőven (Brexit, kereskedelmi konfliktusok, kínai gazdaság növekedésének lassulása stb.), az emelkedést egyértelműen az amerikai tőzsdék vezetik, a Dow, az S&P és a Nasdaq is történelmi csúcsa közelében áll, annak ellenére, hogy tavaly év végén nem sokan fogadtak volna arra, hogy áprilisra ez lesz a helyzet.A hazai részvénysztorikat a magyar gazdaság teljesítménye is támogatja, az elmúlt hónapokban a várakozásokat jelentősen meghaladó ipari, építőipari, kiskereskedelmi, lakossági fogyasztási makroadatok jelentek meg, kifejezetten erős a belső konjunktúra, és mint ha egyelőre a külső lassulás sem hatna a magyarországi cégek teljesítményére, az adatok eddig alátámasztják a decoupling elméletet, vagyis azt, hogy a magyar gazdaság teljesítménye valamelyest elvált például a német vagy úgy általában az európai gazdaság teljesítményétől. Hogy ez tartós maradjon, látszik, hogy a kormánynak is fontos, a családvédelmi akcióterven kívül (amelynek kétségtelenül lehet élénkítő hatása a hitelezésre és a belső fogyasztásra) azonban konkrét lépések nem történtek, a már korábban belengetett versenyképességet javító intézkedések járhatnak hosszabb távon gazdaságélénkítő hatással, konkrétumok azonban még ott sem ismertek.A magyar tőzsde emelkedését támogathatta az is, hogy a magyar jegybank mindent megtesz, hogy a piaci szereplők által korábban várt szigorítást elodázza. A március végi MNB-döntés (egynapos betéti kamat megemelése 10 bázisponttal, azzal egyidőben viszont lazításként is felfogható vállalati kötvényvásárlási program bejelentése) is jól mutatja, hogy az MNB óvatosan lavírozik a szigorítás és a támogató politika között. A jegybank hozzáállását az is jól mutatja, hogy ahol lehet, igyekeznek kerülni a szigorítás kifejezést, helyette a normalizációt használják. A legutóbbi kamatdöntésnél a jegybank vezetői többször hangsúlyozták, hogy nincs szó kamatemelési ciklusról. Amennyiben tartósan alacsonyan maradnak a kamatok, az több csatornán keresztül is pozitívan hathat a vállalatok működésére (pl. alacsonyabb finanszírozási költségek) és általában a részvénybefektetésekre (pl. a kockázatosabb befektetések felé áramolhat a tőke).A magyar tőzsde az elmúlt évek ralija után is kifejezetten vonzó árazáson forog, P/E-alapon még mindig olcsóbb, mint a fejlődő és a fejlett tőzsdék. Erről részletesebben a következő blokkban írtunk.Bár a magyar tőzsde történelmi csúcson áll, a magyar részvénypiac még mindig nem drága, P/E alapon még mindig olcsóbb, mint a fejlődő és a fejlett piacok.

Sőt, az elmúlt hónapokban még nőtt is az árazási lemaradás a fejlődő piacokhoz képest, ami egyrészt azzal magyarázható, hogy más fejlődő tőzsdék árfolyama nagyobb mértékben emelkedett, ráadásul a magyar cégekre vonatkozó elemzői profitvárakozások is felfelé kúsztak.

A magyar részvénypiac árazása az elmúlt 20 év árazási sávjának közepén áll.

Ahhoz képest, hogy az elemzői várakozások alapján 10 százalékot meghaladó profitbővülésre számítanak a magyar cégeknél az elemzők, a magyar részvénypiac P/E rátája jóval alacsonyabb, mint olyan részvénypiacoké, ahol a magyaréhoz hasonló, vagy attól alacsonyabb profitbővülés várható a következő években.

Meddig emelkedhet még?

Kicsit leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy addig tart a magyar tőzsdei rali, ameddig az OTP emelkedik, vagyis érdemes az OTP grafikonját is figyelni, ha valaki BUX-ban trédelne. Az OTP az elmúlt 2 nap mérsékelt esése ellenére napi, heti és havi grafikonon is túlvett (RSI alapján), vagyis OTP-ben is érik már egy korrekció.

Gyakorlatilag minden fontosabb időtávon, napi, heti és havi charton is közel áll a túlvett zónához a BUX RSI-je is, ezért azt gondoljuk, hogy egyre közelebb vagyunk egy korrekcióhoz a magyar tőzsdén.

Ezt az elméletet erősíti, hogy a 2007-es csúcstól behúzható emelkedő trendvonal (a 2018-as csúcs érintésével) jelenleg 42900 pontnál jár, ráadásul a 2007-2009 közötti esés 161,8%-os Fibonacci kiterjesztési szintje is 42850 pontra esik, vagyis mindkét fontos szint nagyjából oda esik, ahol most áll a BUX.

Arra is érdemes figyelni, hogy a tavaly július óta tartó emelkedés 5. hullámában lehetünk, azaz hamarosan tetőzés jöhet a BUX-ban. A szintén a júliusi mélyponttól képezhető párhuzamos csatornák egyik fontos felső száránál járunk most (a decemberi csúcstól induló tetőket összekötve), ráadásul az utolsó nagyobb korrekció (kék) 161,8%-os Fibonacci kiterjesztési szintjénél, nem is csoda, hogy az elmúlt napokban megállt az emelkedés. Ettől feljebb a 43550, illetve 44000 pontnál található szintekre érdemes figyelni. Így, ha a mostani konszolidáció csak erőgyűjtés, ezek lehetnének az újabb célárak, illetve a grafikonon látható még egy-két szint.

Rövid távon 42300 pontnál van támasz, de kicsit távolabbról nézve amíg 41500 pont fölött tud zárni hetes grafikonon az árfolyam, addig kitart az emelkedés. Ennek törése viszont jelentősebb korrekciót indíthat el a BUX-ban.