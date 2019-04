A nap első felének mínuszait ledolgozva kora délután ismét emelkedni kezdett a magyar tőzsde, majd a szerdai piaczárás felé közeledve újabb emelkedő hullám indult, a BUX végül 318 pontos plusz és 0,7 százalékos emelkedés mellett 43 563 ponton zárt, ami újabb történelmi zárócsúcsot jelentett. A blue chipek felemásan teljesítettek, az OTP 0,1 százalékos esés után 12 970 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 1,3 százalékkal került lejjebb, a telekomcég papírjai 456 forinton búcsúztak a hét harmadik napjától. A Mol mindemellett 2,1 százalékos emelkedés után 3450 forinton zárt, míg a Richter 0,9 százalékkal került feljebb, a gyógyszergyártó részvényei 5895 forinton fejezték be a szerdai kereskedést.

A vállalati gyorsjelentések vannak ma a fókuszban, a tegnapi piaczárás óta közzétette első negyedéves számait a Boeing, az eBay,a Snap és a Caterpillar is. Ma zárás után pedig a Facebook és a Microsoft jelent. Eddig az S&P 500 indexben szereplő vállalatok közül 130 tette közzé az első negyedéves számait, 78 százalékuk a várt feletti profitról számolt be.

A legtöbb befektető első gondolata az amerikai részvénypiac új történelmi csúcsa kapcsán ugyanaz, mint az enyém: na, erről lemaradtam, most már késő beszállni! Ez az első érzelmi, zsigeri reakció. De valóban így van-e, valóban rosszabbul járunk-e, ha nem egy sima kereskedési napon, hanem egy új történelmi csúcs elérésekor lépünk a tőzsdére? Lássuk a számokat!

Profit warningot tett közzé a Nissan, a japán autógyártó arra számít, hogy a társaság idei működési eredménye 45 százalékkal 318 milliárd jenre (2,84 milliárd dollárra) csökken, miután a cég növekvő költségekkel szembesül az Egyesült Államokban a kiterjesztett gépjármű-garanciák következtében. A Nissan profit warningja után a társaság részvényei 4 százalékkal került lejjebb az ázsiai kereskedésben, míg a Nissan által visszavágott várakozások után a Renault árfolyama is lejjebb került ma, a Renault árfolyama 3,4 százalékkal került lejjebb.

A Snap árfolyama 5 százalékos pluszban tartózkodik a nyitás előtti kereskedésben, miután a vártnál nagyobb bevételről és kisebb veszteségről számolt be a cég a január-márciusi időszakra. Az első negyedév végén 190 millió felhasználója volt, ami 4 millióval több, mint három hónappal korábban, viszont az egy évvel ezelőtti szinttől még mindig elmarad 1 millióval. A cég bevétele 39 százalékkal ugrott meg, az elemzők által várt 306,6 millió dollár helyett 320,4 millió dollár lett. Nettó eredménye 310,4 millió dolláros veszteség volt, ami valamivel kisebb, mint az egy évvel ezelőtti veszteség (385 millió dollár). Az egyszeri tételektől tisztítva 10 centes egy részvényre jutó veszteségről számolt be a Snap, a konszenzus szerint az elemzők 12 centes veszteséget vártak.

Záporoznak a negyedéves gyorsjelentések, tegnap, az amerikai tőzsdék zárása után közzétette negyedéves számait az eBay és a Snap is.

Több, az előzetes várakozásokat felülteljesítő vállalati gyorsjelentés javította a tengerentúli tőzsdék hangulatát kedden, az amerikai részvényindexek 0,5-1,3 százalékos emelkedéssel zárták a hét második napját, míg az S&P500 és a Nasdaq is új történelmi csúcson zártak. Az irányadó ázsiai részvényindexek a tengerentúli tőzsdék keddi csúcsdöntése ellenére is felemásan teljesítettek, miután a piaci kommentárok szerint a befektetők egy része attól tartott, hogy a közeljövőben nem kerül sor újabb kínai gazdaságélénkítő intézkedések alkalmazására. Az európai részvényindexek felemásan teljesítenek szerda délelőtt, a DAX 0,2 százalékos erősödése mellett a CAC40 0,2 százalékkal kerül ma lejjebb.

A keddi piaczárást követően tette közzé 2018-as éves beszámolóját az Appeninn, amelyből kiderült, hogy a társaság bevétele tavaly 42 százalékkal 7 millió euróra emelkedett, míg a profit is nagyot nőtt, a társaság tárgyévi átfogó eredménye 543,8 százalékkal 16,4 millió euróra emelkedett 2018-ban. A társaság közgyűlése az igazgatótanács javaslatát elfogadva úgy döntött, hogy a 2018-as év eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezi, és az Appeninn a társaság menedzsmentje által tavaly megfogalmazott stratégiával összhangban a növekedésre fókuszál. A társaság számait kedvezően fogadták a befektetők, az Appeninn árfolyama 2,7 százalékkal került ma feljebb.

A nem kívánatos eszközök leválasztása és elhelyezése céljából egy saját "rossz bank" felállítását vitatták meg a Deutsche Bank vezetői arra az esetre, ha dugába dőlnének a Commerzbankkal folytatott összeolvadási tárgyalások - értesült a The Wall Street Journal.

Tovább dübörög a vállalati gyorsjelentési szezon 2019.04.24 08:37

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Emelkedéssel indult a hét második napja a tengerentúli tőzsdéken, a piaci szereplők a beérkező nagyszámú vállalati gyorsjelentésekre figyeltek, miután a Coca-Cola elemzői várakozásokat felülteljesítő számai mellett a Twitter is a vártnál erősebb számokat közölt. A Coca-Cola 1,8 százalékos erősödéssel zárta a keddi kereskedést, míg a Twitter árfolyama 15,7 százalékkal került feljebb. Az emelkedés a keddi kereskedés második felében is folytatódott, a Dow végül 143 pontos emelkedés mellett 0,6 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,9 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalékot emelkedett, az S&P500 és a Nasdaq is történelmi csúcson zárta a hét második napját.

A keddi kereskedés első felének esését sikeresen ledolgozta a magyar tőzsde, a BUX végül emelkedéssel zárta a hét második napját, a magyar tőzsde 43 245 ponton zárt, ami új történelmi zárócsúcsot jelentett. A hazai blue chipek felemásan teljesítettek, a Magyar Telekom 0,2 százalékos esés után 462 forinton zárt, míg az OTP 0,2 százalékkal került lejjebb, a bankpapír 12 980 forinton búcsúzott a hét második napjától. A Mol mindemellett 2,1 százalékos erősödés után 3380 forinton zárt, míg a Richter 2,5 százalékos emelkedés után 5845 forinton fejezte be a keddi kereskedést.

Mik az előjelek mára?

A vártnál kedvezőbb tengerentúli gyorsjelentések után az amerikai részvényindexek új történelmi csúcson zártak kedden, Ázsiában is emelkedéssel vágtak neki a hét harmadik napjának az irányadó részvényindexek, azonban a kereskedés második felére elromlott a hangulat, a Nikkei 0,3 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji tőzsde 0,1 százalékot esett. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt mínuszban járnak ma reggel, míg a határidős DAX 22 pontos mínusza 0,2 százalékos esést vetít előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hét harmadik napján nem érkeznek kiemelt makroadatok, a befektetők a tengerentúli vállalati gyorsjelentési eredményeire fókuszálnak majd, miután szerdán ismét több, kiemelt vállalati beszámoló lát majd napvilágot.

Mire érdemes ma figyelni?

Szerda délelőtt teszi közzé a Pénzügyminisztérium a márciusi, hazai államháztartási egyenleg részletes adatait, míg Németországból az áprilisi, IFO gazdasági hangulatindexét teszik közzé.

Szerdán teszi közzé beszámolóját többek között a Boeing, a Facebook, a Microsoft és a Tesla is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?