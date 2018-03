Történelmi lépést tett Kína az olajpiac meghódítása felé

A hétfői nap eddigi legfontosabb eseménye az olajpiacon az új kínai nyersolaj benchmark elindulása volt, a sanghaji határidős jegyzések története pedig meglehetősen erősen indult. A befektetői érdeklődésnek köszönhetően a szeptemberi határidős árfolyam a 416 jüanos referenciaszintről elrugaszkodva 440 jüanon nyitott, majd pár percet követően 447 jüanig emelkedett, a reggeli szekciót pedig 4 százalék körüli erősödéssel, 432 jüanon zárta.Kína régi célja egy saját nyersolaj benchmark létrehozása, amellyel a világ immár legnagyobb olajfogyasztója nagyobb ráhatással lehet a globális olajpiac és -árak alakulására. A lépés egyúttal a jüan világkereskedelmi szerepét is felértékelheti. Az ázsiai ország importja 2017-ben haladta meg először az Egyesült Államok behozatalát, 2023-ig pedig napi további 2,1 millió hordóval tovább bővülhet a Wood Mackenzie várakozásai szerint, ami a legnagyobb bővülés lenne a világ országai között.A sanghaji futures várhatóan tükrözi majd Kína nyersolaj-keresletének és -kínálatának alakulását. A piacon ugyanakkor vannak bizonyos aggályok azzal kapcsolatban, hogy Kína az acél- és szénpiachoz hasonló szabályozói beavatkozással később esetleg változtat a szabályokon, ami bizonyos óvatosságra inti a befektetőket. Ezek a félelmek viszont nem tartozzák távol a Glencore-t, az árupiaci óriás hajtotta végre ugyanis az első kötést az új kínai futures piacán - írta a Reuters a Xinhu Futures brókercég információi szerint.Az olajpiacokra ezzel együtt nyomasztó fenyegetésként hat az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború lehetősége. Az esést Donald Trump elnök múlt heti memomranduma váltotta ki, amely alapján az USA mintegy 60 milliárd dollárnyi Kínából származó importra vetne ki vámot. Az árakra mindemellett a tengerentúli termelő olajkutak számának emelkedése is lefelé mutató hatást gyakorolt, miután számuk hároméves csúcsra, 804-re nőtt. Ez pedig az amerikai kitermelés további bővülését vetíti előre, amely már így is napi 10,4 millió hordó körül alakul.A WTI árfolyama hétfőn reggel 1 százalékot közelítő mértékben gyengült, egyelőre tartva a 65 dollár feletti szintet.

A Brent jegyzése ugyanekkor félszázalék körül gyengülve 69,50 dollár körül állt.