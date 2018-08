Nagyot estek a Waberer's részvényei csütörtökön, a társaság papírjai 7,4 százalékos zuhanás után egészen 2870 forintig estek, ami újabb történelmi mélypontot jelent. A Waberer's a keddi piaczárás után tette közzé második negyedéves beszámolóját , bár a cégcsoport árbevétele a Link akvizíciójának és a korábban végrehajtott áremeléseknek köszönhetően növekedett, azonban a megugró költségek és az áremelés miatti alacsonyabb kapacitáskihasználtság következtében a vállalat profitabilitása jelentősen visszaesett. A piaci szereplők rosszul fogadták a társaság gyorsjelentését, a cég papírjai szerdán új mélypontra estek, majd a lejtmenet ma is folytatódik, a Waberer's részvényei 7,4 százalékkal kerültek lejjebb. A részvény idei teljesítménye is erősen negatív, a társaság papírjai idén 40 százalékkal kerültek lejjebb.

Az USA által kilátásba helyezett szankciók miatt esett az Aeroflot 2018.08.09 12:02

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma tegnap szankciókat jelentett be Oroszországgal szemben, miután az USA szerint az orosz kormány idegméreggel támadta meg az Egyesült Államok korábbi ügynökét és annak lányát Nagy-Britanniában, az USA ezért augusztus 22-től szankciókat léptet életbe Oroszországgal szemben. A szankciók első lépése az USA z amerikai vállalatok Oroszországba nemzetbiztonsági szempontból érzékenynek számító termékeket exportáljanak, ezt követően lépnének életbe további szankciók is, amelynek keretében az USA kilátásba helyezte az Aeroflot USA-ba való repülési jogának felfüggesztését is. A meglebegtetett szankciók hatására az orosz légitársaság részvényei 7 százalékot zuhantak csütörtökön, majd az Aeroflot papírjait kissé visszahúzták, a cég részvényei 2,2 százalékkal kerültek ma lejjebb.