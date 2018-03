Történet a túlélőművészről, akit a marihuána tett naggyá és most Trump gáncsolhat el

Válságból vehemens váltás

Tőzsdésből taktikus termesztők

Kormányzati kockázatok között

Kifulladt a kannabisz-rali

Derek Peterson a 2008-2009-es válság idején a Wachovia, majd a Morgan Stanley bankáraként végignézte, ahogyan kollégái elveszítik munkájukat és megtakarításaikat is, és azon tűnődött, hogy ő mikor kerülhet sorra. Abban az időben nagyjából 120 millió dollárnyi ügyfélvagyont kezelt, és egyre jobban zavarta, hogy az amerikai részvénypiacokat az algoritmusok és a magas frekvenciás robotok mozgatják, a fundamentumok helyett. A bankár új kihívások után nézett, és San Franciscóban hamarosan bele is botlott egy olyan gyógyszertárba, amelyik orvosi marihuánát árusított.Peterson gazdasági nézőpontból is megvizsgálta a gyógyszertárakat, és hamar rájött, hogy itt valami nagy dolog történik, és a gyógyszertárak teljesítménye több mint tizenkétszerese a kiskereskedelmi szektor átlagának, továbbá ezeket az üzleteket egy egységnyi területre eső bevétel szempontjából csak az Apple boltjai tudták túlszárnyalni. Petersont szinte sokkolta, hogy egy-egy Starbucks méretű üzlet évente 15 millió dolláros bevételt képes generálni.A bankár 2010 végén otthagyta a Morgan Stanleyt, majd 2012-ben az orvosi marihuánát előállító Terra Tech Corp vezérigazgatója lett. A társaság piaci értékeidén megközelítette a fél milliárd dollárt (azóta viszont a rossz részvénypiaci hangulatban és a kannabisz részvényeket övező pesszimizmus hatására 180 millió dollár alá csökkent), amelyek részvényeit befektetők a tőzsdén kívüli kereskedésben (OTC) vásárolhatják meg.Ami egykor a drogkartelek és a szerhasználók területe volt, tíz évvel a 2008-as válság kirobbanása után virágzó iparággá vált, miután a rekreációs célú marihuána-árusítást több amerikai állammal egyetemeben Kalifornia és Massachusetts is legalizálta. Az iparág bővülését olyan Wall Street-i veteránok egyengetik, akik korábban olyan cégek alkalmazásában álltak, mint a BlackRock, a Goldman Sachs vagy a Prudential Financial.Bár a Wall Street-et a marihuána-szektorra felcserélő szakemberek pontos számával kapcsolatban megosztottak a piaci vélemények, azonban az iparági szereplők abban nagyjából egyetértettek, hogy a rekreációs célú marihuána értékesítésből származó árbevétel felfutásával párhuzamosan nőhet a szektor munkaerő felszívó hatása. Az iparági hírportál, a Marijuana Business Daily becslései szerint az amerikai marihuána szektorban működő cégek árbevétele ezen időszak alatt a hatszorosára emelkedett, 2011-ben 1 milliárd dolláros árbevételt termeltek, az árbevételük 2017-ben már elérte a 6 milliárd dollárt. Reuters által megkérdezett Marijuana Business Daily szakértője szerint a 2008-as amerikai pénzügyi válság, és az azt követő iparágokon átívelő stagnálás sokakat arra ösztönzött, hogy karrierjüket a későbbiekben a kannabisz iparágban folytassák tovább. A portál becslése szerint a szektorban jelenleg nagyjából 250 000 ember dolgozik, az iparági munkahelyek száma és a szektor árbevétele akár a háromszorosára is bővülhet a következő négy év folyamán.A pénzügyi szakemberek egy része az iparág pozitív növekedési kilátásai ellenére is óvatos, mivel az amerikai törvények illegális kábítószerként tartják nyilván a marihuánát, ezért a szektorban munkát vállalni kívánók először világos útmutatásra várnak Washingtonból - emelte ki Ruth Epstein, a kannabisz szektorra fókuszáló tanácsadócég, BGP Advisors partnere, aki a Harvard Business School elvégzése után hosszú ideig a Goldman Sachs-nál dolgozott.Januárban az amerikai igazságügyi tárca hatályon kívül helyezte az Obama adminisztráció korábbi rendelkezését, amely úgy tette lehetővé a szövetségi államok számára a marihuána legalizálását, hogy azoknak nem kellett a hatóságok fellépésétől tartania. Bár bizonyos államokok területén szabadon lehet marihuánát vásárolni és fogyasztani is, azonban a szövetségi törvények erre nem adnak lehetőséget, azonban Barack Obama kormányzása alatt a szövetségi hatóságok tiszteletben tartották az ilyen tagállamok törvényeit.A Terra Tech vezérigazgatója, Derek Petersont ma már gyakran hívják nagy bankházak és befektetési társaságok munkatársai, akik a marihuána-szektorba történő belépés lehetőségét keresik. Peterson szerint ez jelentős változást jelent az elmúlt időszakhoz képest, mivel a korábbi években a piacot leginkább a feketepiaci termelők uralták. Peterson azt is felidézi, hogy Wall Street-i múltjával korábban igazi kívülállónak számított az iparágban, és az is előfordult, hogy a gyanakvó piaci szereplők az összetévesztették az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal nyomozóival.Az év befektetési sztorijának tűntek a kannabisz részvények 2018. elején, mivel Kaliforniában 2018-tól legálissá vált a rekreációs célú marihuána árusítása, a piaci szereplők egy része pedig arra számított, hogy ezután Kanada is csatlakozhat majd a rekreációs marihuána-értékesítést engedélyező országokhoz.A pozitív híreket felfokozott várakozások követték, majd a befektetői eufória közepette nagyot emelkedett a kannabisz termesztéssel és értékesítéssel foglalkozó cégek árfolyama. A kannabisz-rali azonban léket kapott, miután a Trump-adminisztráció hatályon kívül helyezte az Obama-kormányzat marihuána-fogyasztással kapcsolatos politikáját. A kormányzat bejelentésére nem sokkal azután került sor, hogy Kaliforniában életbe lépett a marihuána vásárlását és fogyasztását engedélyező törvény. Fontos megjegyezni, hogy a szövetségi törvények erre nem adnak lehetőséget, de az Obama-kormányzat idején a szövetségi rendfenntartó erők tiszteletben tartották az ilyen tagállamok törvényeit. Az amerikai igazságügyi minisztérium által bejelentett változások értelmében ezentúl a szövetségi ügyészek szélesebb hatáskört kapnak, és pert indíthatnak a szövetségi szintű tiltó törvény megsértéséért.A marihuána-szektorban érintett társaságok részvényei tavaly decemberig kiemelkedő szárnyalást produkáltak, azonban az amerikai kormányzati politika változásával párhuzamosan masszív esés bontakozott ki.