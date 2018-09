Története legnagyobb beruházásával új iparág vezető vállalata lesz a Mol

Mi az új információ?

Miről szól a beruházás?

A beruházás számokban: Az 1,2 milliárd euróból megvalósuló üzem kivitelezése 2018 IV. negyedévében kezdődik és több ezer ember vesz részt majd az építkezésben.

A működés a tervek szerint 2021 második felében indul, az üzemkomplexum éves kapacitása 200 kilotonna lesz.

A beruházás 200 munkahelyet teremt majd Tiszaújvárosban, a Mol csoport hazai petrolkémiai központjában.

A beruházás nagysága, illetve a magyar gazdaság egészére várható pozitív hatásai magyarázzák azt is, hogy a kormány az ország történetében a legnagyobb olyan egyszeri beruházási támogatást ítélte oda a projektnek, amellyel magyar irányítású vállalatot támogat. A támogatás társasági adókedvezményből, valamint 37,7 millió euró (11,7 milliárd forint) egyedi kormánydöntésen alapuló beruházási támogatásból áll.

Mit keres a Mol a műanyaggyártásban?

Mit jelent mindez a befektetőknek?

A Mol és a Thyssenkrupp Industrial Soliutions AG szerdán aláírta az 1,2 milliárd eurós poliol üzem tervezési, beszerzési és kivitelezési feladataihoz kapcsolódó szerződéseket. Maga a beruházás nem új hír, azt több mint egy éve, még 2017 nyarán jelentette be a Mol, a megvalósításról pedig már akkor licenszerződést írt alá az Evonik IP és ThyssenKrupp vállalatokkal. A Mol megfogalmazása szerint a Thyssenkrupp és az Evonik IP a technológia szívét szállítja majd a petrolkémiai komplexumhoz, a szerződések aláírása pedig hosszú távú partnerség kezdetét jelentheti.Ami a mostani szerződéskötési eseményen elhangzottakból újdonságnak tekinthető, az a beruházás gyorsítására vonatkozó információ. Az eseményen Hernádi Zsolt azt mondta, a poliolgyár gyorsított beruházásban épülhet meg, így az eredetileg tervezettnél hamarabb elkészül. Elmondása alapján a működés a tervek szerint 2021 második felében indul. A korábbi, a társaságtól származó közlések nem határoztak meg konkrét határidőt a megvalósításra, a 2021-es elkészülési dátumról azonban már volt szó. Így a gyorsítás a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a korábban tervezetthez képest pár hónappal hozták előbbre a beruházás befejezésének céldátumát. A Mol vezérigazgatója azt is elmondta, a munka felgyorsítása bizonyos költséggel jár, ennek nagyságát azonban nem határozta meg.A Mol történetének legnagyobb organikus beruházásában megvalósuló, több létesítményből álló petrolkémiai komplexumban propilén-oxidot, majd ebből a poliuretán műanyagok alapanyagául szolgáló poliolokat fognak gyártani. A poliolt számos területen alkalmazzák a műanyaggyártásban, így alapanyaga a legsokoldalúbb polimerként is emlegetett poliuretán haboknak, amelyeket csomagolóipartól az autóiparon át az építőiparig használnak.Az 1,2 milliárd euró összértékű beruházással a társaság egy csapásra Közép-Kelet-Európa vezető vegyipari vállalatává alakul át. A régióban a Mol a fő poliéter poliol és propilén glikol gyártóvá válik, de Európában is az egyik legnagyobb lesz, amely a kőolaj kitermeléstől kezdve a poliolok gyártásáig integrált értéklánccal rendelkezik.A magyar olajtársaság 2016-ban új, 2030-ig terjedő vállalati stratégiát hirdetett meg (Enter Tomorrow), amelynek egyik, ha nem a legfontosabb célja a vállalat tevékenységének sokrétűbbé tétele. Ennek értelmében a társaság a korábbiakhoz képest csökkenteni kívánja az üzemanyagszegmens súlyát tevékenységében, és fokozni kívánja jelenlétét a vegyiparban, így a műanyagiparban, mindemellett a szolgáltatások területén is új projekteket indított. A stratégia összhangban van a nemzetközi olajiparban tapasztalható folyamatokkal is. Az iparágban megfigyelhető átalakulás már részben az olajkorszak utáni időszakra való felkészülést szolgálja, amelynek során az olajipari vállalatok igyekeznek tevékenységüket diverzifikálni, például a megújuló energia termelés, az elektromobilitás vagy éppen a műanyagipar területén beruházva.A poliolüzem egyértelműen illeszkedik a Mol 2030-ig terjedő vállalati stratégiájába, amely szerint a cég 1,9 milliárd dollár értékben szándékozik beruházni a petrolkémiai üzletágban 2017-2021 között, 2030-ig pedig 4,5 milliárd dollár értékben. Az is ezen a területen erősíti a Mol pozícióit, hogy augusztus elején stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a műanyag hulladék újrahasznosításával foglalkozó német APK vállalattal, amellyel több közös közép-kelet-európai projektet tervez megvalósítani. A Mol célja, hogy az újrahasznosítás vezető szereplője legyen Közép-Kelet Európában.A hír tehát alapvetően egyértelműen jó irányt jelent, kérdés természetesen, hogy a beruházás konkrétan hogyan és mikortól befolyásolja a társaság eredményét, hogy hogyan hat a társaság EBITDA-jára, árbevételére, nyereségességére, illetve eladósodottságára.Az 1,2 milliárd eurós projektet a magyar kormány is támogatja, de a beruházás pénzügyi terhei a 12 milliárd forint támogatás+28 milliárd forintos adókedvezmény mellett is nyilvánvalóan jókorák. A finanszírozás pontos szerkezete nem ismert, de az megállapítható, hogy a Mol hitelmutatói és eladósodottsági helyzete kedvező. A Mol 2018 második negyedéves beszámolója szerint a társaság hitelmutatói tovább javultak; a nettó hitel/EBITDA mutató 0,57-ig süllyedt, míg a nettó eladósodottsági mutató szintén rekord alacsony szintre, 15 százalék alá csökkent csökkent.A poliolüzemmel kapcsolatban 2018 végéig várhatóan mintegy 100-150 millió eurót költ a vállalat, a fennmaradó részt többé-kevésbé egyenlő részekben 2019 és 2021 között költhetik majd el. A következő évek EBITDA- és cash flow termelésének függvényében az is elképzelhető, hogy a Mol eladósodottsága nem is nő majd érdemben a beruházás hatására.

Ami az eredményhatást illeti, az függ a termelés felfutásától is, ami több év is lehet ilyen típusú termékeknél. Mivel a termelés a legújabb információk szerint 2021 második felében indul, így az első teljes év 2022 lehet, amikor is az üzem hozzájárulása már világosan látszódni fog az eredményen. A társaság a 2022-ig terjedő downstream (feldolgozás és kereskedelem) programja összesen 500 millió dollár bővülést céloz meg az EBITDA-ban, ehhez 2022-ben a poliol hozzájárulása mintegy 140 millió dollár lehet. A termelés felfutását követően a projekt éves hozzájárulása az EBIDTA-hoz 170 millió dollár (mintegy 48 milliárd forint jelenlegi árfolyammal számolva) körül alakulhat a várakozások szerint átlagos árréskörnyezetet feltételezve, azonban az olajárak és a vegyipari árrések alakulása bizonytalansági tényezőt jelent.

Az árfolyamhatás tekintetében, miután a beruházás megvalósulása és termelőre fordulása csak évek múlva várható, a projekt és az azzal kapcsolatos hírek a Mol-részvény árfolyamát valószínűleg csak később, a termelés beindulása után befolyásolják majd érdemben - véli Pletser Tamás, az Erste elemzője. (Szerdán a teljes magyar részvénypiaccal összhangban a Mol-részvény árfolyama 0,8 százalékkal gyengült.) A 2017 júliusi bejelentést követően ugyan egy nagyobb emelkedő trend bontakozott ki, azonban kérdéses, hogy ebben a hírnek mekkora szerepe volt.A Mol-részvények árfolyamának alakulása az utóbbi időben nem annyira fundamentális, mint inkább technikai okokkal magyarázható. A Mollal, illetve a tevékenység diverzifikálásával kapcsolatban a közelmúltban napvilágot látott hírek alapvetően kedvezőek voltak, ahogyan az agusztus eleji gyorsjelentés is, míg az INA-ügy kapcsán megjelent információk semlegesnek tűnnek, ahogyan az olaj elmúlt időszakban tapasztalt árváltozásai sem egyértelműek a potenciális árfolyamhatást vizsgálva (az olajár csökkenése összességében inkább kedvező, emelkedése inkább kedvezőtlen a Mol-eredmények szempontjából.)