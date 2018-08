A társaságot követő Renaissance Capital pénteken friss elemzéssel jelentkezett , a társaság elemzői bár visszavágták a Waberer's részvényeire vonatkozó célárukat, azonban megerősítették a cég papírjaira vonatkozó vételi ajánlásukat. Mindemellett érdemes kiemelni, hogy a Renaissance Capital elemzői továbbra is optimisták, a módosított, 4667 forintos célárfolyam 68,4 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény pénteki záróárához képest. A hétfői kereskedés első felében a Waberer's részvényei felpattantak, a cég papírjai közel 1,1 százalékkal kerültek feljebb.

Egyre nagyobb az esés a magyar tőzsdén 2018.08.13 09:54

Míg az európai részvénypiacokon is a kockázatkerülés dominál a török árfolyamválság miatt, a magyar tőzsdén is egyre nagyobb az esés, a BUX index 364 pontos mínusz mellett közel 1 százalékkal került lejjebb. A blue chipek kivétel nélkül esnek, a Mol 1,2, a Magyar Telekom 1,5, a Richter részvényei 1,6 százalékkal kerültek lejjebb, míg a napot a jelentős pénteki zuhanás után óvatos emelkedéssel indító OTP részvényei is lefordultak, a bankpapír 0,9 százalékkal került ma lejjebb.