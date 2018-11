Tovább hasít a Nyomda

A bevételek

A harmadik negyedévben 7,489 milliárd forintos bevételt könyvelt el az ANY Biztonsági Nyomda, ami 17,5 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növekedést főként a hazai piac húzta, az export bevételek minimálisan, de csökkentek a negyedévben év/év alapon.Az egyes termékszegmensek közül a legnagyobb növekedést a biztonsági termékek és megoldások mutatták, a bázisidőszakhoz képest 44 százalékkal ért el magasabb bevételt az üzletág a negyedévben. Ide tartoznak például az okmányok, étkezési jegyek és az okmánybiztonsági termékek. A nemzetközi és belföldi okmánykártya értékesítések növekedésének köszönhetően a kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó bevételek közel 26 százalékkal nőttek. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből és adatfeldolgozásból viszont kevesebb bevétele volt most a cégnek, mint egy évvel korábban, mert a belföldi adatnyomtatványok gyártása és az export értékesítés is visszaesett.

Az eredmények

A bevétellel párhuzamosan eredményszinten is növekedésről számolt be a társaság, az üzemi eredmény 23 százalékkal nőtt a negyedévben, az EBITDA 17 százalékkal, a nettó eredmény pedig 5 százalékkal javult. A profitráták vegyesen alakultak, de csak kismértékben változtak, 0,1 százalékpontnál kisebb elmozdulásokat mutattak az előző évhez képest. Az üzemi eredményszint mérsékelten javult, míg az EBITDA-szint és a nettó profitszint kismértékben romlott.Ami a működési ráfordításokat illeti, az anyagjellegű ráfordítások 28 százalékkal emelkedtek a negyedévben a forgalom növekedése miatt, a személyi jellegű ráfordítások pedig 15 százalékkal nőttek a megnövekedett forgalom miatti túlórák, bérfejlesztések és teljesítmény alapú jutalékok miatt.

Az első kilenc hónap

Az ANY 2018. évi első három negyedévének árbevétele 23,1 milliárd Ft, amely 4,5 milliárd Ft-tal (24%-kal) magasabb, mint az előző év hasonló időszakának forgalma. A stratégiai termékszegmensek esetében a következőek voltak a változások: a biztonsági termékek, megoldások forgalma 7,3 milliárd Ft, amely 2,5 milliárd Ft-tal magasabb, mint 2017 első három negyedévében; a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 7,1 milliárd Ft, amely 2,2 milliárd Ft-tal magasabb, mint a bázis időszaki érték, míg a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens forgalma 7,3 milliárd

Ft, amely 0,4 milliárd Ft-tal kisebb, mint előző év azonos időszaki értéke. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 94% volt tárgyidőszakban.

Az export árbevétel 8,0 milliárd Ft 2018 első kilenc hónapjában, amely 0,4 milliárd Ft-tal (5%) több, mint az előző év hasonló időszakában, ezzel 34%-os export arányt képvisel a teljes árbevételhez képest.

A konszolidált EBITDA 2390 millió Ft, amely 172 millió Ft-tal (8%-kal) magasabb, mint 2017 első kilenc hónapjában.

A konszolidált üzemi eredmény 1546 millió Ft, amely 122 millió Ft-tal magasabb, mint a bázis időszaki profit.

A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált tárgy időszaki eredmény 956 millió Ft, amely 104 millió Ft-tal (12%-kal) magasabb, mint az előző évben.

Mit hoz a jövő?

Az idei esztendő eredményeinek folytatásához a kutatás-fejlesztés mellett, a kapacitások bővítése a növekedés meghatározó feltétele. A megkezdett ingatlanfejlesztés eredményeként a jövőben több nagykapacitású, automatizált gépet tudunk elhelyezni. Így a következő években is biztosítható a hatékony növekedés az export és a hazai piacokon is. A jobb feltételek csökkenteni fogják a ráfordításokat, és ez reményeink szerint az eredményekben is tükröződik majd

A Nyomda a pénzügyi év első három negyedévének számait is közzétette, amelyek közül a fontosabbak:- fűzte hozzá a társaság jelentéséhez Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója.