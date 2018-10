Továbbra is venni kell az Appeninnt a Concorde szerint

Az Appeninn a hétvégén tette közzé első féléves beszámolóját , amit a Concorde hétfői elemzésében értékelt, a társaság elemzője kiemeli, hogy az adminisztrációs költségek növekedése és a személyi jellegű ráfordítások emelkedése együttesen nyomta rá bélyegét az Appeninn számaira, azonban a Concorde úgy véli, hogy az elemzőház korábbi EBITDA-előrjelzése továbbra is elérhető.A társaság számait eltorzította, hogy a korábban bejelentett tranzakciók lezárására csak az első félév lezárása után került sor, és míg ezen ügyletek bevételei egyelőre még nem képezték részét az első féléves gyorsjelentésnek, azonban a tranzakcióval összefüggő költségek már terhelték az első féléves periódust.A Concorde elemzője kiemeli, hogy társaság profitja 723 ezer euró lett, a 2017. első félévének 37 ezer eurós veszteségével szemben, azonban emögött a bázisidőszakban egy befektetési célú ingatlan egymillió eurós leértékelésének eredménye is szerepet játszott, miután a 2018. első félévében hasonló jellegű leértékelésre nem került sor. A Concorde szerint az akvizíciók okozta költségnövekedés csupán átmeneti jelenség, és a növekedési sztori részét képezi, majd ezen költségek később eltűnnek, ahogy a társaság bruttó eszközértéke eléri a kívánt értéket.A Concorde elemzője szerint bár a költségek növekedése visszafogta a társaság első féléves teljesítményét, azonban az elemzőház szerint az alacsony EBITDA-marzs átmeneti, és a Spar által bérelt kiskereskedelmi ingatlanok bevételei mellett az Andrássy út 59. és az Andrássy út 106. ingatlanok által generált bevételek érdemben segítik majd a társaság második féléves teljesítményét.Az Appeninn a beszámolóban megvizsgálta, hogy milyen módon alakult volna a cég jövedelemtermelő képessége, ha az első félév tranzakciói 2018. január elsején valósultak volna meg, a társaság ezért pro forma számítási módszert alapul véve is közzétette számait. A Concorde a pro forma számítási módon kapott eredményeket alapul véve, és a következő félév esetében is hasonló teljesítményt feltételezve arra jutott, hogy az Appeninn esetében az egész éves EBITDA 4,1 millió euró lehet, ami felülteljesítené a Concorde 4 millió eurós előrejelzését.A Concorde elemzője a gyorsjelentés tükrében nem változtatott felhalmozási ajánlásán, és nem módosított a 12-hónapos, 743 forintos célárfolyamán sem. A Concorde 743 forintos célára közel 31 százalékos felértékelődési potenciált jelent az Appeninn hétfői záróárához képest.