Továbbra is vételre ajánlja a Waberer'st a Renaissance Capital

Nőtt a negyedéves árbevétel

Nagyot nőttek a költségek is

A Renaissance Capital visszavágta a célárát

Nagyot esett az árfolyam

A Waberer's a keddi piaczárás után tette közzé második negyedéves beszámolóját, amelyet követően a Renaissance Capital elemzői értékelték a társaság második negyedéves gyorsjelentését. A társaság erős árbevételről számolt be 2018-ban, amelyet a kamionok növekvő száma és az egy rakott kilométerre jutó bevétel emelkedése támogatott a nemzetközi oldalon, a regionális oldalon pedig a raktározási szolgáltatások iránt mutatkozó erős kereslet segítette az árbevétel növekedését.Az elemzés mindemellett kiemeli, hogy a Waberer's menedzsmentje szerint az európai GDP emelkedése, a fogyasztói bizalom javulása és a járművezető-hiány együttesen támogatja a fuvarozócégek szolgáltatásai iránt mutatkozó kereslet élénkülését. A Renaissance Capital elemzői szerint a makrogazdasági környezet a fuvarozási szolgáltatók számára kedvező marad, különösen az ármeghatározási oldalon. Az elemzés mindemellett arra is felhívja a figyelmet, hogy az átlagos járművezető kilométerek 2017 második felében elindult csökkenő trendje tovább folytatódik.A járművezetők bérének emelkedése és az üzemanyagárak növekedése következtében 14 százalékkal csökkent a nemzetközi szegmens rendszeres EBITDÁ-ja, a regionális szegmens rendszeres EBITDÁ-ja esetében 18 százalékos volt a visszaesés. A Renaissance Capital elemzői úgy vélik, hogy a költségek egy része normalizálódik majd az év második felében, és mindez a társaság ármeghatórozó pozíciójával együtt lehetővé teheti a Waberer's számára, hogy a cég a menedzsment várakozásainál is magasabb rendszeres EBITDÁ-val zárja az évet, amely az elemzők várakozásai szerint elérhetné 2018-ban a 87 millió eurót.A Waberer's második negyedéves beszámolója után a Renaissance Capital csökkentette a társaság árbevételére vonatkozói várakozásait, amelyet az elemzők nagyobb részben az átlagosan megtett alacsonyabb kilométerekkel indokoltak, a Renaissance Capital szakértői a cég idei árbevételére vonatkozó becslésüket 6,6, míg az EBITDÁ-ra vonatkozó várakozásaikat 14,3 százalékkal vágták vissza. A Renaissance Capital szerint a Waberer's-t azonban kedvező iparági hátszél segíti, az újraárazott szerződések várhatóan pozitív hatást gyakorolnak majd 2018. második felében, és azután is. A költségek esetében a üzemanyagárak és a járművezető-helyzet kockázatokat jelentenek, azonban az elemzők véleménye szerint a szezonálisan erősebb idei második félévnek köszönhetően a Waberer's marzsa nagyjából 1 százalékponttal lehet alacsonyabb idén 2017-hez képest.A Renaissance Capital által alkalmazott DCF-elemzés és EV/EBITDA értékelés alapján az elemzők a korábbi 6664 forintról 4667 forintra módosították az idei évre vonatkozó célárat, a társaság részvényeire vonatkozó vételi ajánlás fenntartása mellett, miután az elemzőház szerint a Waberer's részvényei EV/EBITDA alapon 47 százalékos diszkont mellett forognak a szektortársak átlagához képest.A társaság által közzétett keddi gyorsjelentés után az árfolyam újabb és újabb történelmi mélypontokra esett, a Waberer's részvényei ezen a héten 16,6 százalékkal kerültek lejjebb. A részvény idei teljesítménye is negatív, a társaság papírjai idén 43,1 százalékkal kerültek lejjebb.