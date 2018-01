Tőzsdére megy a világ legnagyobb zeneszolgáltatója

A társaság titokban ugyanis beadta a nyilvános részvénykibocsátás kezdeményezéséhez szükséges iratokat, és direct listing keretében tőzsdére mehet a 2018 első negyedévének végén.A direct listing abban különbözik a hagyományos elsődleges tőzsdei kibocsátásoktól (IPO), hogy nem lesz előzetes jegyzési joguk bizonyos befektetőknek, hanem mindenki előre nem meghatározott árfolyamon, közvetlenül a tőzsdén vásárolhat a részvényekből.A beadványt korábbi hírek szerint már októberben megérkezhetett az amerikai tőzsdefelügyelethez, az SEC-hez, de még nem döntöttek az elbírálásáról. Az Axios jelentése szerint viszont csak decemberben került sor a dokumentumok beadására.Éppen ma jelent meg hír arról, hogy legalább 1,6 milliárd dolláros kártérítést akaszthatnak a Spotify nyakába, a Wixen Music Publishing ugyanis beperelte a zenemegosztó vállalatot szerzői jogok megsértése miatt. A CNBC -nek nyilatkozó források szerint azonban ez az ügy nem fogja megakasztani a tőzsdei kibocsátást.A Spotifyt 2006-ban alapították Stockholmban, már a világ vezető zeneszolgáltatója az előfizetők száma terén, amelyek több mint 60 millióan vannak, és 140 millió aktív felhasználóval büszkélkedhet a cég. Több mint 30 millió dalt lehet meghallgatni az adatbázisában és heti szinten összeállított zenelistákat is el lehet érni benne. Két fő szolgáltatási csomagja van: az egyikben reklámok is futnak, az ezektől mentes "sávot" havi 10 dollár körüli összegért lehet elérni, amelyért már ugrani is lehet a dalokban és le is lehet őket tölteni.