Trump bejelentése után emelkednek a tőzsdék

Kedvező a hangulat azokon a tőzsdéken, ahol pünkösdhétfőn sem áll meg az élet. A brit FTSE 100 index 0,6%-ot tudott emelkedni, a francia tőzsde 0,3%-os pluszban állt, az amerikai határidős indexek is pozitív nyitást jeleznek előre a tengerentúlon.Mindez pedig annak tudható be, hogy az Egyesült Államok és Mexikó megállapodott a migráció megfékezéséről, ezért a hétfőtől kilátásba helyezett vámok bevezetését az Egyesült Államok felfüggeszti. Mindezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be Twitteren szombat hajnalban:

, országszerte bevetik a nemzeti gárdát, különös tekintettel Mexikó déli határára, és a mexikói kormány "döntő" lépéseket tesz, hogy felszámolja az embercsempész-hálózatokat. A nyilatkozat szerint az Egyesült Államok a jövőben több menedékkérőt küld vissza majd Mexikóba, hogy ott várják meg kérelmük amerikai elbírálását. A két ország továbbá megbeszéléseket kezd az illegális bevándorlás elleni további fellépésről.Az amerikai elnök azt helyezte kilátásba, hogy a kezdetben 5 százalékos, minden Mexikóból származó termékre kivetett vám minden hónapban 5 százalékponttal tovább emelkedik, egészen 25 százalékra, ha a mexikói kormány nem fékezi meg a migrációt. Ez mindkét ország gazdaságára nézve óriási negatív következményekkel járna, miután az Egyesült Államok tavaly 378 milliárd dollár értékben importált árukat Mexikóból. Az import nagy részét a Mexikóban gyártott autók és alkatrészek teszik ki.