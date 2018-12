Trump gyásznapot hirdetett - Több amerikai tőzsde zárva lesz jövő szerdán

Jövő szerdán több amerikai részvénypiac is zárva lesz

Sokan méltatták az idősebb Busht

Donald Trump amerikai elnök nemzeti gyásznappá nyilvánította jövő szerdát az egykori amerikai elnök, George H. W. Bush pénteken bekövetkezett halála miatt.A döntés érinti majd az amerikai részvénypiacokat is, ezen a napon ugyanis zárva lesz a New York-i tőzsde és a Nasdaq.Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk , George H.W. Bush volt az Egyesült Államok 41. elnöke, 1989-től 1993-ig töltötte be a hivatalt, előtte Ronald Reagan elnöksége idején az ország alelnöke volt. Hivatali idejére esett a Szovjetunió összeomlása, a hidegháború vége, és irányítása alatt vívták meg az első iraki háborút - Kuvait felszabadítására - 1991 elején.z amerikai sajtóban megjelent első méltatások úriemberi modorát említik és kiemelik, hogy mindig ragaszkodott a hagyományos amerikai értékrendhez. Emlékeztetnek rá, hogy egészen tavalyig aktív életet élt - a 90. születésnapját ejtőernyős ugrással ünnepelte meg -, tavaly óta azonban a Parkinson-kór kerekesszékbe kényszerítette.A The Washington Post című lap szerint halála egy korszak végét jelenti. A volt elnököt nagylelkűség és udvariasság jellemezte, ugyanakkor versenyszellem és nagyon nagy ambíció is lakott benne. "Képes volt kemény kampányokat vezetni és háborúba vinni a nemzetet, de fő eredményeit a tárgyalóasztalnál érte el" - írta a washingtoni lap.A The New York Times "képzett bürokratának" és "diplomáciai játékosnak" nevezte idősebb Busht, aki "a Szovjetunió összeomlása és Kelet-Európa felszabadulása alatti árnyalt kormányzásával segített véget vetni a négy évtizedes hidegháborúnak és a nukleáris fenyegetettségnek".A CNN hírtelevízió a többi között megemlítette, hogy 1836 óta az első olyan elnök volt, aki alelnökként szállt küzdelembe a Fehér Házért és megválasztották, és a második olyan ember az Egyesült Államok történetében, akinek a fia - George W. Bush - is elnök lett.