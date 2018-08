Trump lesöpörte az asztalról az uniós vámjavaslatot, esnek a német autógyártók

Kezdetben nagyot emelkedtek tegnap a német autógyártók részvényei, miután a befektetők megörültek az uniós kereskedelmi biztos nyilatkozatának, Cecilia Malmström Brüsszelben tegnap arról beszélt , hogy az Európai Unió kész visszavágni az ipari termékek, köztük a gépjárművekre vonatkozó vámokat, amennyiben az Egyesült Államok is hasonló intézkedéseket vezetne be.Malmström szerint az EU kész akár nullára csökkenteni az autók imporvámjait, ha az Egyesült Államok is kölcsönös vámcsökkentést alkalmazna, a Politico beszámolója pedig kiemelte, hogy a kereskedelmi biztos szavai túlmutattak Jean-Claude Juncker bizottsági elnök és Donald Trump júliusban elfogadott közös nyilatkozatán, ami csupán a nemautóipari termékekre vonatkozó tarifák és nem vám jellegű akadályok lebontása mellett foglalt állást.A fordulatot ezúttal is Donald Trump szavai hozták el, miután az amerikai elnök az ovális irodában adott interjújában arról beszélt, hogy az uniós ajánlat nem elég jó, mivel az európai fogyasztók magatartása olyan, hogy "a saját autóikat veszik, nem a miénket".Trump azonban nem állt meg itt, az elnök szerint kereskedelemi kérdésekben az ''Európai Unió majdnem olyan rossz, mint Kína, csak kisebb.'' Az elnök mindemellett arról is beszélt, hogy kiléptetné az Egyesült Államokat a Világkereskedelmi Szervezetből (WTO), ha az nem szolgálja a jelenleginél jobban országa érdekeit, alaposan elrontva ezzel a tőkepiaci hangulatot.Az elnöki kommentárokat követően a kockázatkerülés dominált az európai tőzsdéken, a negatív hangulatban a német autógyártók részvényei is esnek, a legrosszabbul a Volkswagen részvényei teljesítenek, a társaság papírjai 1,4 százalékkal kerültek lejjebb.

