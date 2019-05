Eséssel indul a hétfői nap a tengerentúli tőzsdéken, miután az amerikai elnök a hétvégi Twitter üzenetében a kínai termékeket sújtó amerikai vámok megemelését helyezte kilátásba, ismét felerősítve a kereskedelmi háborús aggodalmakat. A hétfői piacnyitás után rosszul teljesítenek a technológiai szektor papírjai, az Intel 2,3 százalékos esése mellett az Nvidia 3,5 százalékkal került lejjebb. Az autógyártók részvényei is gyengélkednek, a General Motors 2,7 százalékos esése mellett a Ford részvényei 2 százalékot estek a kiéleződő kereskedelmi feszültség hatására. Mindhárom irányadó amerikai részvényindex lejjebb került a hétfői piacnyitás után, a Nasdaq 1,6 százalékos esése mellett az S&P500 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a Dow 371 pontos esés mellett 1,4 százalékkal került lejjebb.

Donald Trump hétvégi, a kínai termékekre kivetett amerikai vámok megemelésével fenyegető Twitter-üzenete után nagyot estek a kínai tőzsdék hétfőn, a hongkongi börze 2,9 százalékos esése mellett a sanghaji tőzsde 5,6 százalékot zuhant. A kereskedelmi háborús félelmek felerősödése után az európai részvényindexek 1,7-2,2 százalékos esést mutatnak, míg a régiós részvényindexek is lejjebb kerültek hétfőn.

Még egy bankot vesz az OTP, aztán megpihennek, mondta Csányi Sándor nemrég, utalva annak a 2014-ben indult akvizíciós körútnak a lezárárására, amiben az OTP akkor már összesen tíz pénzintézetet szerzett meg. A múlt héten a magyar bank bejelentette, hogy egy tizenegyediket, egy szlovén bankot is megvesz, most tehát jöhet a pihenés. Vagyis jöhetne, mert a megvett bankokat szépen meg is kell emésztenie az OTP-nek. A tranzakciók lezárásával a külföldi leánybankok a fontosabb mutatókban már nagyobbak lesznek, mint a magyarországi operáció, külföldről származik majd a bevételek és a profit nagyobb része. Sikerült a nagy kifektetés, amiről Orbán Viktor még márciusban beszélt, persze az OTP terjeszkedése jóval régebben indult, mint ahogy azt állami szinten meghirdették volna. Tizenegy pénzintézet megvásárlása nem kevés, érdemes átnézni, mi történt az OTP-nél az elmúlt bő öt évben.

