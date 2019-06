Túlságosan szennyezők az autóik, brutális bírságra számíthat a Volkswagen és a Fiat

A Volkswagen akár 1,83, a FiatChrysler pedig akár 746 millió eurós bírságra is számíthat, amennyiben nem sikerül 2021-re az Európai Unió által kitűzött határértékek alá szorítaniuk az autóik CO2-kibocsátását, áll az AlixPartners elemzésében. A cél az, hogy flottaszinten, autónként 95 gramm/kilométer alatt legyen az autók CO2-kibocsátása 2021-re.Az AlixPartners a becsléseit az alapján készítette el, hogy 2017 végén mennyi károsanyagot bocsátottak ki a nagy gyártók autói, azóta azonban változott az autóflották összetétele, hiszen az autógyártók egyre több hibrid vagy teljesen elektromos járművet értékesítenek.A Volkswagen azt tervezi, hogy 2021-re megfelel az uniós szabályoknak, az FCA korábban azt mondta, hogy a legolcsóbb megoldást választja, ebben az is benne van, hogy lehet, hogy inkább kifizetik a bírságot. Az elemzőcég tanulmánya szerint a nagy autógyártók közül csak a Toyota és a Volkswagen az, amelyiknek nem kell bírságot fizetnie, és mivel autói a megengedettnél kevesebb károsanyagot bocsátanak ki, a kibocsátási kreditjeiket értékesíthetik más autógyártóknak.A legnagyobb büntetésre az európai autópiac közel negyedét adó Volkswagen számíthat, amely azonban komoly elektromosautó-offenzívát indít jövőre, ezzel elkerülheti, hogy nagyobb bírságot fizessen ki. A Volkswagen problémája az, hogy egyrészt sok autót értékesít Európában, másrészt az SUV-divat miatt az autói az átlag felett fogyasztanak, ráadásul a dízeles autók aránya is magas a konszernnél, és mivel a fogyasztók egyre inkább a magasabb CO2-kibocsátású benzines modellekre állnak át, nincs más megoldás, mint hogy egyre inkább hibrideket és teljesen elektromos autókat kínál a Volkswagen, hogy csökkentse a flottaszintű károsanyag-kibocsátását.Az AlixPartners becslése szerint a flották "elektromosítása" nem olcsó, autógyártónként, évente, platformonként 2,3 milliárd dollárba kerül az, ha párhuzamosan elektromos és belsőégésű autókat is készít egy gyártó.Az autógyártók legnagyobb problémája most az, hogy miközben a fejlesztési költségek még soha nem voltak olyan magasak, mint most, az autóeladások a fontosabb piacokon stagnálnak, vagy visszaesnek. Erre az autógyártók masszív költségcsökkentéssel reagálnak, ezzel tudják fékezni a marzsok csökkenését.