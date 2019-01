Új cég jön a magyar tőzsdére

Mivel foglalkozik a Cyberg?

A Cyberg éttermi és mozgó vendéglátással foglalkozik, jelenleg egy fast casual dining éttermet üzemeltet Budapesten a Petőfi Sándor utcában a KAJAHU-t. Az éttermet egy új koncepció alapján építette és üzemelteti, amelynek egyik kulcseleme a digitalizáció. Az asztalokba épített érintőképernyőkön keresztül a vendégek önállóan tudnak rendelni, egymással chat-elni és digitális tartalmakat fogyasztani. A Petőfi Sándor utcai étterem 2017-ben 22 százalékos kapacitáskihasználtsággal működött, naponta átlagosan 240 vendég fogyasztott az étteremben, egy vendég átlagos nettó kosárértéke 6,5 euró volt.

Forrás: Kajahu

Cél a nemzetközi terjeszkedés

Ausztria 20 étterem: Bécs 10, Salzburg 2, Graz 2, Klagenfurt 2, Innsbruck 2, Linz 2

Lengyelország 40 étterem: Varsó: 8, Lódz 5, Krakkó 7, Wroclaw 6, Poznan 4, Gdansk 4 Szcecin 3, Lublin 2, Katowice 1

Csehország 10 étterem: Prága 6, Brno 2, Ostrava 1, Plzen 1

Szlovákia 3 étterem: Pozsony 3

London: A nyitás várható időpontja 2019. július (a folyamatban lévő Brexit tárgyalások eredményétől függően változhat)

Madrid: A nyitás várható időpontja 2020. január

Párizs: A nyitás várható időpontja 2020. január

New York: A nyitás várható időpontja 2020.április

Shanghai: A nyitás időpontja várható 2020. július

A Cyberg számokban

2015 és 2017 között évente átlagosan 86%-kal nőtt a cég bevétele, 2017-ben 182,2 millió forintot ért el

az elmúlt években veszteséges volt a cég, már üzemi szinten is, de a bevételek növekedésével párhuzamosan mérséklődnek a veszteségek: 2017-ben már csak 30 millió forint vesztesége volt a működési eredmény szintjén

adózott eredménye 31,8 millió forint veszteség volt 2017-ben

az EBITDA viszont bár csak minimálisan, de pozitív lett a 2017-es pénzügyi évben

2018-ban a bevételnövekedés a korábbinál kisebb dinamikával, de folytatódott: az egy évvel korábbi 52,3 millióról 56,5 millióra nőtt a bevétel az első negyedévben, ami 8 százalékos emelkedésnek felel meg

a január-áprilisi időszakban nagyobb volt a negyedéves veszteség, mint egy évvel korábban, ami főként a személyi jellegű ráfordítások növekedésének tudható be: 24,3 millióról 29,3 millióra nőtt a veszteség a működési eredmény szintjén

a cég indoklása szerint a bérköltségek növekedésének oka, hogy a nemzetközi üzletfejlesztésre és az IT fejlesztések koordinálására új menedzsment tagokat neveztek ki

adózott eredménye 29,289 milliós veszteség volt 2018 első negyedévében

A Kibocsátó mobil alkalmazásán, a BOOKER-en keresztül a vendégek 2018. decemberétől online tudnak asztalt foglalni, rendelni, fizetni és különböző kedvezmények is elérhetőek a számukra. A BOOKER hivatalos indulási időpontja 2018. december, a digitális platform másik kulcseleme, a független alkalmazásbolt elindítása a zászlóshajó éttermek megnyitásával és a franchise hálózat kiépítésével párhuzamosan fog megtörténni.A Cyberg 2017-ben értékesítette az első magyarországi master franchise jogot, a megállapodás értelmében országszerte 10 KAJAHU étterem nyílik a következő 10 évben, ebből 4-et Budapesten, 6-ot pedig vidéki nagyvárosokban nyitnak.A magyarországi étteremnyitásokkal párhuzamosan nemzetközi terjeszkedést is tervez a cég. Tavaly áprilisban a Cyberg értékesítette az első nemzetközi master franchise jogot, a Region Capital Holding vállalta, hogy 2030-ig összesen 73 KAJAHU éttermet fog megnyitni Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban:A két első étterem idén október végéig nyílik meg Bécsben és Pozsonyban.A Cyberg zászlóshajó éttermeket is nyit, ott az ütemezés a következő:

Tulajdonosok

A Cyberg nagytulajdonosai magánszemélyek (Rózsa Balázs vezérigazgató, Szabó Zoltán és Balogh Ottó) a cégeiken keresztül, az 5 százalék alatti tulajdonosok között van többek között Ács Balázs és Tibor Dávid a Masterplast tulajdonosai, de az OTP, az Equilor, a Generali, az Accorde és az Amundi alapjainak is van részesedése a vállalatban.

Úton a tőzsde felé

2018. május 23-án a Cyberg közgyűlése határozott arról, hogy nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulnak és a már korábban zárt körben kibocsátott 2,813 millió darab törzsrészvényüket a BÉT Xtend piacán regisztrálják.

2018. október 19-én regisztrálták a Cyberg részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán, a vállalat működési formája nyilvánosan működő részvénytársaságra változott.

2018. november 7-én sikeresen lezárult a vállalat zártkörű tőkebevonása, ezután az igazgatótanács zártkörű tőkeemelésről döntött, a jegyzett tőkét 298,4 millió forintra emelték fel. A zártkörű tőkeemelés során kibocsátott részvények kibocsátási értéke 307,6 millió forint volt, amelyet a tőkeemelésben résztvevő személyek teljes egészében, pénzbeli hozzájárulás útján a Cyberg rendelkezésre bocsátottak, a zártkörű tőkeemelést a cégbíróság 2018. november 19-én jegyezte be.

A részvényekkel a kereskedés a BÉT Xtend piacán 2019. január 10-én kezdődik meg.

Kockázatok

A Cyberg a részvényeivel kapcsolatos kockázatok között kiemeli, hogy (mint ahogy azt a tavaly debütált Megakrán papíroknál is láthattuk) nem vehető biztosra, hogy a Cyberg-részvények Xtend piacon való kereskedése megkezdését követően másodpiaci kereskedés alakul ki, és az sem garantálható, hogy a kialakuló másodpiaci kereskedés megfelelő likviditást biztosít. Előfordulhat, hogy a részvényeseknek csak korlátozott lehetőségük lesz a részvények értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező hasonló értékpapírokhoz képest kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják értékesíteni azokat. A kevésbé likvid piac kedvezőtlen hatással lehet a részvények árfolyamára, jelentős árfolyamcsökkenést okozhat nagyobb eladók megjelenése, korlátozott lehet egy adott pillanatban az eladók és a vevők száma, illetve az eladni és megvásárolni kívánt részvények mennyisége, továbbá nőhet az árfolyam volatilitása is, amely hatás tovább erősödhet esetleges későbbi részvénykibocsátások esetén.