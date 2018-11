Új cég lépne a magyar tőzsdére

Németh Pál, a WebEye Telematics Zrt. vezérigazgatója a cég keddi, budapesti sajtóbeszélgetésén elmondta: idén novemberben zárult a Webeye International Kft. és a Lambda-Com Kft. egyesülése, a jogutód cég a WebEye Telematics Zrt. lett. A létrejött, háromszáz dolgozót foglalkoztató cégcsoport céljai között szerepel, hogy az árbevételét megduplázza, azon belül az export arányát 80 százalék fölé emelje öt éven belül, tovább az általuk kezelt telematikai végpontok számát 64 ezerről 200 ezerre növelje. Az egyesült vállalatok együttes árbevétele tavaly elérte a 16 millió eurót. A cégcsoport stabilan, kétszámjegyűen növekszik évről-évre. Idén 18,2 millió euró árbevételt terveznek elérni, hosszú távú terv szerint 2023-ra elérik a 30 millió eurót - fejtette ki a vezérigazgató. Hozzátette, hogy az átalakuláshoz országonként leányvállalati struktúrát alakítanak ki.A növekedéshez tőzsdei tőkebevonást is terveznek, a tőzsdére lépésről a cégvezető azt mondta: azt a jelenlegi terveik szerint hét éven belül szeretnék megvalósítani, és további akvizíciókat is terveznek, hogy a régióban piacvezetők legyenek.Tóth Levente, a WebEye kereskedelmi igazgatója elmondta: az ügyfeleik főleg közúti logisztikai vállalatok, ahol gyors a technológia fejlődése, az adatmennyiség exponenciálisan nő. A közúti fuvarozásban az ágazati előrejelzések alapján 2030-ig a forgalom háromnegyede továbbra is a közúton történik. A szállítási költségek a várakozások szerint csaknem felére csökkennek, részben az önvezető és elektromos járművek elterjedésével, nő a járművek kihasználtsága és hatékonysága, a kiszállási idő pedig 40 százalékkal csökken. A piac átszerveződésével a telematika 100 százalékban elterjed majd, ami jelentős ugrást jelent - mutatott rá. Az iparágak között a dolgok internetének (IoT) elterjedése a logisztikában lesz az egyik legjelentősebb.A cég magyarországi kereskedelmi és fejlesztőközpontja mellett 14 országban van jelen, ezzel Európa egyik legnagyobb lefedettséggel rendelkező telematikai szolgáltatója. A fejlesztőközpontjuk Fóton és Szegeden található. A cég által fejlesztett telematikai rendszer alapja egy műholdas navigációs rendszer, amelynek segítségével a fuvarozó cégek azonnali és rendszeres visszajelzéseket kapnak a flottájuk helyzetéről, fogyasztásáról, és a programozáskor beállított paraméterekről.