Új csúcs a MÁV-nál: 8,7 millió jegyet vettek egyetlen vonalon

2015-ben 7, 2016-ban 7,2, tavaly 8 millióan, idén az első 11 hónapban pedig 8,7 millióan vették igénybe a vasutat a székesfehérvári vonalon, a MÁV-START pedig a 2018-as nyári menetrendben a korábbihoz képest sokkal több járatot indított a Balatonhoz, illetve a tó mellől a főváros felé, így ezen a szakaszon is további forgalomnövekedés tapasztalható.Részben a fejlesztéseknek köszönhetően az esztergomi vonalon az év végére a négymilliót is megközelítheti az utasszám, miközben a menetrendszerűség is kiemelkedő, mintegy 96 százalékos. Összehasonlítva 2017 és 2018 hasonló időszakát, kijelenthető, hogy egy év alatt félmillió utassal, azaz 16 százalékkal emelkedett a kötöttpályás közlekedést választók száma a 2-es számú vonalon, így az utasszám év végére eléri a 3,8-3,9 milliót. Ezen adatokban ráadásul nincsenek benne a jogszabály alapján díjmentesen utazók (65 év felettiek, 6 év alattiak, határon túli magyarok, díjmentesen utazó diákcsoportok), valamint a fővároson belül Budapest-bérletet használók.Az elmúlt három évben a MÁV-START utasszáma országos viszonylatban mintegy 4 millióval nőtt, a növekedés leginkább a nagy elővárosi forgalmat lebonyolító szakaszokon kiugró. A vasúttársaság a legnagyobb forgalmú elővárosi vasútvonalakon (a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalakon) KISS emeletes motorvonatokat állít forgalomba 2019 végétől.