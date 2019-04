Az európai tőzsdék erősödésével párhuzamosan a hazai részvényindex is emelkedik, a BUX 3,5 milliárd forintos forgalom és 157 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb, a blue chipek felemásan teljesítenek, az OTP és a Mol azonban emelkedik, a Mol 1,2 százalékos emelkedése mellett az OTP 0,5 százalékkal került feljebb. Érdemes kiemelni, hogy a magyar tőzsde csütörtökön 42 694 pontnál új csúcson zárt, amennyiben kitart a kedvező hangulat a részvénypiacokon, a BUX pénteken ismét új történelmi csúcson zárhat.

Erősödnek az európai tőzsdék, Amerikában is emelkedés jöhet 2019.04.12 14:53

Emelkednek az európai tőzsdék a pénteki kereskedés második felében, miután a piaci szereplők jól fogadták a vártnál erősebb, márciusi kínai export-adatot, a hangulatot az sem volt képes elrontani, hogy egy, a Reutersnek név nélkül nyilatkozó forrás szerint a jövő héten a német kormány várhatóan 0,5 százalékos új növekedési előrejelzéssel áll majd elő az idei évre vonatkozóan, lerontva ezzel a jelenlegi 0,8 százalékos növekedési prognózist.

A tengerentúli tőzsdék is emelkedéssel vághatnak neki a hét utolsó napjának, miután a JP Morgan és a Wells Fargo is a vártnál kedvezőbb gyorsjelentést tett közzé, mindkét pénzintézet árbevétel és EPS soron is felülteljesítette az elemzői várakozásokat. A DAX 0,7 százalékos erősödése mellett a CAC40 0,3 százalékkal került feljebb, míg a határidős Dow 231 pontos emelkedése 0,9 százalékos erősödést vetíthet előre a pénteki piacnyitásra.