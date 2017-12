Új csúcson az amerikai tőzsdék 2017.12.04 17:57

A nagy amerikai iparvállalatok és a pénzintézetek részvényárfolyama emelkedik ma, miután az amerikai szenátus is megszavazta az amerikai adóreform-tervezetet, a befektetők most arra fogadnak, hogy ezek a vállalatok lehetnek az adóterhelés csökkentésének nagy nyertesei, részben emiatt emelkedik a Dow Jones (+1%) és az S&P 500 (+0,5%). A másik fontos hatás viszont az, hogy az elmúlt órákban több felvásárlással kapcsolatos hír is érkezett, ezek is felfelé hajtják az árfolyamokat: a Walt Disney megvásárolná a 21st Century Fox médiaeszközeinek jelentős részét, a CVS Health Corp. pedig az Aetnát venné meg közel 67,5 milliárd dollárért.