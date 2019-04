A társaság ma tartotta közgyűlését, az OTP közgyűlése arról döntött, hogy a bank részvényenként 219 forintos osztalékot fizet, a tényleges osztalék számításaink szerint közel 221 forint. Mindemellett megszavazta a közgyűlés, hogy az OTP-nél a jelenleg egy személyben Csányi Sándor által betöltött elnöki és a vezérigazgatói pozíció külön-külön is betölthető legyen . Bár a napon belüli, új történelmi csúcsához képest a pénteki piaczárás felé közeledve kissé alábbhagyott a lendület, az OTP árfolyama 0,7 százalékkal került ma feljebb.

A vártnál kedvezőbb kínai export statisztika, majd a tengerentúli nagybankok elemzői várakozásokat felülteljesítő gyorsjelentései nyomán érdemben javult a hangulat a részvénypiacokon, az európai tőzsdék emelkedésével párhuzamosan a hazai részvényindex is erősödik, a BUX 42 959 pontnál új történelmi csúcsára emelkedett, a hazai blue chipek közül a Mol és az OTP is emelkedik, a bankpapír pénteken 13 230 forintnál új történelmi csúcsára emelkedett.

Világszerte lázadtak ellene, mégis valódi "világbirodalommá" nőtte ki mára magát az Uber. Bár nem felhőtlen a cég múltja, bőven akadtak botrányok és perek 10 éves története alatt, nem lehet vitatni, hogy alapjaiban változtatta meg azt, amit a taxizásról gondoltunk és pár év alatt a semmiből egy közel 100 milliárd dolláros óriásvállalattá nőtte ki magát. Most tőzsdére készül a cég, ha minden igaz, akkor néhány héten belül bárki megveheti a részvényeit. Megnéztük, hogy honnan indult az Uber, miből csinál (vagy nem csinál) pénzt, hogy mekkora cég lehet reálisan és hogy milyenek a kilátásai.

A JP Morgan a tengerentúli nagybankok közül elsőként tette közzé gyorsjelentését , a pénzintézet a várt 28,4 milliárd dolláros bevétellel szemben 29,84 dolláros bevételről számolt be, míg a JP Morgan az elemzők által várt 2,35 dolláros egy részvényre eső eredménnyel szemben 2,65 dolláros EPS-ről számolt be az első negyedévben. A JP Morgan gyorsjelentését kedvezően fogadták a piaci szereplők, a társaság részvényei 4,5 százalékkal kerültek ma feljebb.

Emelkednek a tengerentúli tőzsdék a pénteki piacnyitás után, a várakozásokat felülmúló kínai export statisztika mellett az elemzői várakozásokat felülmúló banki gyorsjelentésekre fókuszálnak a piaci szereplők, miután a Wells Fargo és a JP Morgan is felülteljesítette az elemzők várakozásait. Az S&P500 0,7 százalékos erősödése mellett a Dow 281 pontos plusz mellett 1,1 százalékkal került feljebb.

Az európai tőzsdék erősödésével párhuzamosan a hazai részvényindex is emelkedik, a BUX 3,5 milliárd forintos forgalom és 157 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb, a blue chipek felemásan teljesítenek, az OTP és a Mol azonban emelkedik, a Mol 1,2 százalékos emelkedése mellett az OTP 0,5 százalékkal került feljebb. Érdemes kiemelni, hogy a magyar tőzsde csütörtökön 42 694 pontnál új csúcson zárt, amennyiben kitart a kedvező hangulat a részvénypiacokon, a BUX pénteken ismét új történelmi csúcson zárhat.

Emelkednek az európai tőzsdék a pénteki kereskedés második felében, miután a piaci szereplők jól fogadták a vártnál erősebb, márciusi kínai export-adatot, a hangulatot az sem volt képes elrontani, hogy egy, a Reutersnek név nélkül nyilatkozó forrás szerint a jövő héten a német kormány várhatóan 0,5 százalékos új növekedési előrejelzéssel áll majd elő az idei évre vonatkozóan, lerontva ezzel a jelenlegi 0,8 százalékos növekedési prognózist.

A tengerentúli tőzsdék is emelkedéssel vághatnak neki a hét utolsó napjának, miután a JP Morgan és a Wells Fargo is a vártnál kedvezőbb gyorsjelentést tett közzé, mindkét pénzintézet árbevétel és EPS soron is felülteljesítette az elemzői várakozásokat. A DAX 0,7 százalékos erősödése mellett a CAC40 0,3 százalékkal került feljebb, míg a határidős Dow 231 pontos emelkedése 0,9 százalékos erősödést vetíthet előre a pénteki piacnyitásra.