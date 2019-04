Felpattant az AutoWallis 2019.04.15 10:37

Az elmúlt hetek lecsorgása után hétfőn felpattant az AutoWallis árfolyama, a társaság részvényei 6 százalékkal kerültek feljebb, a részvény 22,8 millió forintos forgalom mellett emelkedik, ami lényegesen alacsonyabb az AutoWallis elmúlt két hónapos, átlagosan 342,58 millió forintos forgalmánál.

Az AutoWallisnál több fontos bejelentésre is sor került az elmúlt hetek folyamán, a társaság vezérigazgatójának Ormosy Gábort nevezték ki április elején, míg az AutoWallis éves beszámolóját a múlt héten ismerhették meg a befektetők, amelyből többek között az is kiderült, hogy a társaság azt tervezi, hogy a következő öt évben megkétszerezi árbevételét, és a cég az ennek eléréséhez szükséges stratégiát májusban mutatja be.