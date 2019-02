Új értékesítési igazgatót nevezett ki a magyar Coca-Cola

A 28 országban jelenlevő Coca-Cola HBC egyik tapasztalt vezetője érkezett a cégcsoport legnagyobb exportőrének, a két palackozóüzemmel rendelkező magyarországi vállalatértékesítési csapatának élére.Yiannis Kesisoglou 2005-ben csatlakozott a görögországi vállalathoz, ahol a kiemelt ügyfelekért és az értékesítési csatornákért felelt, az elmúlt két évben pedig account menedzserként ért el kiemelkedő eredményeket. A nevéhez köthető a helyi kiskereskedelmi struktúra átalakítása, a kölcsönös értékteremtés alapelvén nyugvó programok elindítása és végrehajtása, ezen keresztül a kiemelt vevőpartneri kapcsolatok továbbfejlesztése. Irányítása alatt jelentősen nőtt a cégcsoport görögországi vállalatának árbevétele.Magyarországon elődje, Galántai György fektette le a portfólió bővítésen alapuló növekedés alapjait. Ő februártól értékesítési igazgatóként folytatja karrierjét Romániában.Yiannis Kesisoglou kiemelte, hogy öröm és kihívás is jelent számára Galántai György nyomdokaiba lépni és az itteni kiemelkedő munkát tovább folytatni. A társaság új értékesítési igazgatója hozzátette, hogy számos izgalmas kihívás elé néz, és csapatával többek között hozzájárulhat ahhoz, hogy a Coca-Cola HBC cégcsoport legnagyobb közép-európai gyártóbázisa jöjjön létre 2020-ra Magyarországon. Yiannis Kesisoglou szerint a cégcsoporton belül is példaértékűnek számítanak a magyarországi értékesítési eredmények, amelyek a széles, minden fogyasztási alkalomra terméket kínáló portfóliónak is köszönhetők.