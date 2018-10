Új ETF-ek jönnek a magyar tőzsdére - Miért éri meg?

Először is: mik az ETF-ek?

Új kor hajnala

Az ETF (Exchange Traded Fund), azaz tőzsdén Kereskedett (befektetési) Alap lényegében egy hibrid pénzügyi termék, mert bár lényegében egy befalap, azonban részvény tulajdonságokkal is rendelkezik. Mindig szorosan egy adott indexet követ, és a hagyományos alapoktól eltérően naponta nem egyszer, hanem folyamatosan jegyzik, valamint ugyanúgy vehetjük vagy adhatjuk el, mint egy részvényt, azzal a különbséggel, hogy nem egy részvényt veszünk meg, hanem az indexet alkotó összes részvényhez egyszerre jutunk hozzá, egy csomagban. Mivel az ETF megfelelő arányban az indexet alkotó értékpapírokat tartalmazza, ezért árát alapvetően az adott index változása határozza meg, így ennek megfelelően vele együtt ingadozhat. Az ETF-ekben a folyamatos likviditást eközben az árjegyzők (a BÉT-en az új ETF-ek esetében az OTP) biztosítják, hogy az aktuális kereslet-kínálattól függetlenül mindig legyen számunkra eladási, illetve vételi ajánlat.Az eddigi egyetlen, a BUX indexet követő ETF mellett most négy long és három short típusú ETF indul, amelyek mind vezető - kiemelten európai és amerikai - részvénypiaci indexeket követnek. Íme:

Mesterhármas

Jó tudni

Ez a magyar piacon izgalmas újdonság, és három érvet is tudnék mondani, amely az ETF-ekkel való kereskedés mellett szólhat.Ezekalapok, vagyis automatikusan követik az adott indexet, így sem portfóliómenedzser, sem speciális tudás nem szükséges a kezelésükhöz.Fontos előnyük továbbá, hogynak mondhatók, mert alacsonyak a hozzájuk kapcsolódó költségek. Például a DAX indexet követő ETF-nek mindössze 16 bázispont (0,16%) az éves díja, míg egy aktívan kezelt alap esetében ez a díj elérheti, sőt meg is haladhatja az 1%-ot.Végül, de nem utolsósorban, ais nagy előny. Míg a hagyományos alapok esetében fél-egy napos kitettséggel kell számolnunk, amíg a megbízás teljesül, addig az ETF-eknél nincs ilyen csúszás, azonnal megtörténik a tranzakció az aktuális piaci árakon.Az előnyök mellett érdemes szem előtt tartani, hogy ezeket a külföldi alapokat forintban jegyzik, azonban nincs hegde-elve mögöttük a devizapiaci kockázat, vagyis fedezet nélkül ki vannak téve az adott deviza árfolyammozgásának. Például az S&P 500-as ETF megvásárlásakor az eredményeket a dollár-forint árfolyam alakulása is befolyásolja, azaz olyan mintha leváltottuk volna a befektetni szánt pénzünket dollárra és abból vettünk volna ETF-et.Viszont jó hír, hogy az árjegyzőn keresztül vásárolt ETF-ekkel megspórolhatjuk a devizaváltási költségeket, és így nem kell sem kezelési költséget vagy akár a széles banki bid-ask spreadeket megfizetni.Mindezek alapján az ETF olyan befektetők számára lehet ideális megoldás, akik azon túl, hogy a hagyományos befektetési termékeken túlmutató hozamlehetőségekben gondolkodnak, inkább egyben, diverzifikáltan szeretnének részvény-portfóliót tartani, és fontos nekik a magas likviditás, de nem feltétlenül prioritás számukra, hogy az Alapkezelőnek nagy "játéktere" legyen.