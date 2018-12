Új harckocsikat vesz Magyarország - Így nézhetnek ki

Leopard2 harckocsikat és PzH 2000 önjáró lövegeket szerzünk be (lásd alábbi véleményünket). Igaz, azt továbbra sem tudjuk, a Leopard 2-esek közül pontosan melyik sorozat modelljeit fogjuk megvásárolni.

A Krauss-Maffei Wegmann vállalatcsoporttal kötött szerződés értelmében 44 új, a 21. századi hadviselés követelményeinek megfelelő harckocsival és 24 önjáró löveggel gyarapodik a Magyar Honvédség.A rendezvényen elhangzott: a légierő után most a szárazföldi haderőnem megerősítése következik.Az MTI később kiadott bővebb anyagából kiderült:

Leopard 2A6 Forrás: Shutterstock

Több, ügyhöz közeli forrástól is úgy értesültünk, hogy a megállapodás értelmében Leopard 2-eseket vesz a Honvédség; az egyelőre viszont még nem világos, hogy az első (2A4-ig tartó), már kevésbé korszerűnek számító vagy az az újabb (2A5-től 2A7+-ig) sorozat modelljeiről van szó. Németország jellemzően főleg a 2A4-es és a 2A6-os modelleket exportálja, ezek megtalálhatók számos ország, többek közt Ausztria, Kanada, Törökország és Görögország szolgálatában is.



Bár vélhetően nem a világ legmodernebb tankjairól van szó (hiszen jó eséllyel nem 2A7-esek kerülnek a Honvédséghez), a Leopard 2-esek, sorozattól függetlenül jelentős tűzerő-fejlődést jelentenek a most használt, körülbelül két tucat, ősrégi T-72-eshez képest.



Arról csak találgatni tudunk, hogy az önjáró lövegek milyen típusba tartoznak, jó eséllyel Panzerhaubitze 2000-esekről lehet szó; ez egy 155 milliméteres, gyorstüzelő löveggel ellátott eszköz, a világ egyik legmodernebb tüzérségi fegyverének számít. Még ha egy régebbi fegyverről is van szó, akkor is érdemes észben tartani, hogy Magyarország tüzérségét lényegében bő egy évtizede teljesen leszerelték, így lényegében bármit is kapnak a katonáink, jelentősen növelni fogja a Honvédség tűzerejét.

Panzerhaubitze 2000-es Forrás: Shutterstock

Mint korábban is írtuk, gőzerővel folyik a Magyar Honvédség fejlesztése, a Zrínyi 2026 program keretein belül egy csomó modern fegyvert, járművet és egyéb eszközt kapott és fog kapni a hadsereg.A fejlesztésben magyar cégek is részt vesznek majd, így vélhetően a program jótékony hatással lesz a hazai gazdaságra is, sőt, még a fegyvergyártás is újraindul Magyarországon. A program célja a katonaság fejlesztése mellett a NATO 2%-os GDP-arányos kiadáselvárásainak való megfelelés is.