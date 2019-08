Új katonai repülőgépek beszerzéséről tárgyal Magyarország

A KC-390-es szállító repülőgépeket a brazil Embraer vállalat gyártja, egy rendkívül korszerű típusról van szó, melynek rendszeresítése még csak most folyik a brazil légierőben. A gép hasznos terhelése 26 tonna, körülbelül 80 katona vagy egy kerekes páncélozott harcjármű szállítására alkalmas. A brazil légierőn kívül a portugálok is rendeltek már a merevszárnyúból. A KC-390-esek jó eséllyel a Honvédség kiöregedett An-26 típusú szállítógépeit váltanák fel.Egy KC-390-es előállítási egységára körülbelül 50 millió dollár (kb. 14,5 milliárd forint) a Military Today becslése szerint, a konkrét beszerzési ár viszont attól függ majd, hogy mit alkudnak ki a magyar diplomaták a brazilokkal.A híreket a brazil Senado Notícias és az O Documento lapok szellőztették meg; azt írják, hogy a brazil-magyar politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítésének céljával kezdődtek meg a tárgyalások. A két ország közti kapcsolat Orbán Viktor miniszterelnök Brazíliába történt látogatása után kezdett el szorosabbra fűződni, melyre Jair Bolsonaro elnök beiktatása után került sor.Hivatalos bejelentésre a Honvédelmi Minisztérium részéről várhatóan csak azután kerül sor, hogy megállapodás születik Brazília és Magyarország közt; ha ez egyszer megtörténik, ekkor várhatóan kiderül majd az is, hány KC-390-ast kap a Honvédség légiereje.Korábban egyébként felröppentek pletykák arról is, hogy a légierő lecseréli Gripenjeit is negyedik generációs, F-35-ös vadászgépekre, Benkő Tibor honvédelmi miniszter viszont cáfolta az erről szóló híreket:

Fotó: Shutterstock

