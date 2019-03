Új kedvenc részvényei vannak a hazai profiknak

Február első hetében átmenetileg elromlott a hangulat a nemzetközi részvénypiacokon, miután a befektetőket ismét a globális gazdasági lassulásával kapcsolatos félelmek és az USA és Kína kereskedelmi háborújával kapcsolatos hírfolyam aggasztotta. Február második felére azonban enyhültek a befektetői aggodalmak, majd a nemzetközi részvényindexek ismételt erősödésével párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedni tudott.

A magyar tőzsde február második felében mutatott emelkedése után a felmérésünkben résztvevő alapkezelők 78 százaléka számít arra, hogy a magyar tőzsde a következő három hónap folyamán mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat majd, míg az alapkezelők 11 százaléka nagyobb, akár 5-15 százalékos esést is elképzelhetőnek tart. A megkérdezett alapkezelők 11 százaléka azonban optimista, szerintük elképzelhető, hogy a BUX 5-15 százalékot emelkedhet a következő három hónapban. 12 hónapos időtávon az alapkezelők 78 százaléka várja azt, hogy a hazai részvényindex mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozog majd, míg a profik 11 százaléka vár nagyobb, 5 és 15 százalék közötti gyengülést a BUX-tól. A megkérdezett alapkezelők 11 százaléka azonban optimista, ők 5 és 15 százalék közötti emelkedést is elképzelhetőnek tartanak a következő 12 hónap folyamán.

Az alapkezelői válaszokból képzett mutató a pesszimizmus kismértékű csökkenését mutatta 3 hónapos időtávon, miután a korábbi hónap 89 százalékos értékével szemben ebben a hónapban a felmérésben résztvevő alapkezelők 78 százaléka számít mínusz 5 és plusz 5 százalékos elmozdulásra a BUX-tól, azonban 11 százalékuk elképzelhetőnek tartott ennél nagyobb, 5 és 15 százalék közötti emelkedést is. Az alapkezelői válaszokból képzett mutató alapján 12 hónapos időtávon a pesszimizmus kismértékű csökkenése látható, miután ebben a hónapban csökkent azok száma, akik nagyobb, 5-15 százalékos esést várnának a hazai részvénypiacon a következő 12 hónap folyamán.

A hazai blue chipek közül a Mol, az OTP és a Richter részvényeit kedvelték ebben a hónapban leginkább az alapkezelők, mindhárom részvény 2-2 említést kapott ebben a hónapban. Immár az összes blue chip közzétette legfrissebb gyorsjelentését, a Mol esetében erős lett a tavalyi év, míg a menedzsment mérsékelten optimista várakozásokat tett közzé, az OTP esetében a bevételek és a profit is új csúcsra emelkedett tavaly, a menedzsment pedig vizsgálja a további akvizíciók lehetőségét. Bár a Richter esetében is összejött tavaly a rekordbevétel, a gyógyszergyártó adózott eredményét azonban többek között egy jelentős egyszeri tétel fogta vissza, miután a társaság az Esmya miatt jelentős értékvesztést számolt el. A Richter menedzsmentje óvatosan optimista várakozásokat fogalmazott meg az év elején, az alapkezelők közül pedig ketten említették meg kedvenc részvényükként a Richtert.A midcapek népszerűsége továbbra is töretlen, miután az Alteo és a Graphisoft Park részvényei egyaránt 3-3 említést kaptak ebben a hónapban, míg a felmérésünkben résztvevő alapkezelők közül ketten jelölték meg kedvenc részvényként az ANY Biztonsági Nyomda papírjait. A CIG Pannónia, a Duna House, a Masterplast és a Zwack részvényei mindemellett 1-1 említést kaptak.

A legkevésbé kedvelt blue chipek között a Richter részvényei 2 említést kaptak ebben a hónapban, míg a Magyar Telekom papírjait ezúttal 1 alapkezelő emelte ki, mint legkevésbé kedvelt részvényt. A közepes kapitalizációjú cégek részvényei között a 4iG, az Appeninn, a Konzum és az Opus részvényei egyaránt 2-2 említést kaptak ebben a hónapban.