Új Kína-fenyegetéssel állt elő Trump

Az a Trump-fenyegetés, hogy akár még keményebb is lehet majd később a kereskedelmi feltételrendszer a kínaiakkal, vagy akár el is maradhat a megállapodás, rossz üzenet a pénz- és tőkepiaci szereplőknek, akik hónapok óta abban reménykednek, hogy valahogy majd csak összejön egy megállapodás, illetve tartós enyhülés az amerikai-kínai kapcsolatrendszerben.

A Trump által megfogalmazott üzenetek időzítése nem véletlen:, hogy felvegyék a fonalat, azaz folytassák a májusban megszakadt személyes egyeztetéseket a kereskedelmi és technológiai vitás kérdésekről. Az amerikai elnök arra célzott:, és majd egy "puhább" személyiségű demokrata elnökkel kell egyezkedniük. Az amerikai elnök azt is felrótta egyik Twitter-üzenetében, hogy bár a kínaiak megígérték, hogy elkezdik az amerikai mezőgazdasági termékek megvásárlását, de ezt mégsem tették meg eddig., hiszen egyes értelmezések szerint a kínaiak azt is feltételül szabnák a megállapodás megkötéséhez, hogy az összes eddig megemelt (kínai termékekre vonatkozó amerikai) vámtarifát vissza kellene csökkenteni és a Huawei amerikai piaci korlátozását is fel kellene oldani. MárpedigEzt azért is várják, mert láthatóan megviseli mind a kínai, mind az amerikai, mind pedig áttételesen az európai gazdaságokat a tartós kereskedelmi konfliktus, és részben ezzel függ össze az is, hogy, miután az elmúlt hetekben a feldolgozóipari (és újabban már a szolgáltató szektori) konjunktúra-adatok sorozatosan gyengék lettek. Utóbbiak egyébként ma az európai részvénypiacokat különösen megviselték a vállalati gyorsjelentési eredmények mellett. A német DAX-index például egész nap folyamatosan esett és 2,2%-os mínuszban állt meg, míg francia társa 1,6%-os, olasz társa pedig 2%-os eséssel fejezte be a napot.(0,3% körülit), de az is látható volt, hogy a Trump-féle Twitter-üzenetek is rontották a hangulatot mind Európában, mind Amerikában.A fenti témák mellett a befektetőket a beérkező amerikai vállalati gyorsjelentések is érdeklik, illetve arra koncentrálnak, hogy a Fed a holnap esti kamatdöntő ülésén végül mit dönt. A legtöbben arra számítanak, hogy 25 bázispontos vágást hajt végre a Fed, azonban a lehetséges vágás mértékével kapcsolatban megoszlanak a várakozások.