Új leányvállalatot alapít a 4iG

Társaságunk elkötelezett az innovatív technológiai megoldások iránt. Fontosnak tartjuk az olyan egyedi digitális megoldásokat, amelyek nemzetközi környezetben is helyt tudnak állni. Azért is fektettünk a Doto informatikai rendszerbe, mert a program nemzetközi piacra lépésében nagy potenciált látunk.

Nagyot emelkedett idén az árfolyam

Tovább terjeszkedik az informatikai piacon a 4iG, a társaság a Doto System kizárólagos fejlesztésére és értékesítésére alapít vállalatot. Bejegyzését követően a Doto Systems Zrt. rendelkezik majd a komplex informatikai rendszer, a Doto System licence jogaival is. A társaság a programcsomag fejlesztésében résztvevő 37 fős fejlesztői csapattal kezdi meg működését.- mondta Jászai Gellért, a társaság elnök-vezérigazgatója.A Doto technológia a vállalatok ügyviteli és folyamatmenedzsment területei számára kínál megoldást a kormányzati, a nagyvállalati szektor, illetve a civil szféra számára. A rendszer mögött közel 20 éves magyarországi, európai és amerikai környezetben végzett informatikai fejlesztési és üzemeltetési területen szerzett tapasztalat áll. A gyakorlatban a Doto programcsomag széleskörűen alkalmazható bármely vállalat, gazdasági társaság által üzleti folyamatai felépítésére, automatizálására, ellenőrzésére, illetve a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok és pénzügyi, gazdasági adatainak kezelésére. A Doto System felhasználási lehetőségei többek között a beszerzési, pályáztatási, forráselosztási, toborzási folyamatok teljes körű digitalizálása.A magyar fejlesztésű rendszer már több alkalommal is sikeresen mutatkozott be nemzetközi szintéren. Legutóbb 2017-ben Texasban, amikor a Harvey hurrikán által okozta károk felmérésére, illetve a helyreállítási munkálatok tervezési folyamatainak optimalizálására használták.A 4iG 1,1 százalékkal került ma feljebb, a társaság részvényei idén azonban nagyot emelkedtek, a 4iG idén 238 százalékkal került feljebb.