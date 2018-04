Új lendületet vehet a napenergia-forradalom - Fontos változások a láthatáron!

A napenergiával és egyéb megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kormányzati tervekről szó lesz a Portfolio június 7-i konferenciáján is. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

A felfüggesztésnek azonban van egy másik oka is, mégpedig az, hogy a kormány tárgyalásokat folytat az Európai Bizottsággal a METáR KÁT jogosultsági rendszer módosításáról, kedvezőbbé alakításáról

Szeretnénk megnyugtatni mindenki: senki nem fog lemaradni semmilyen lehetőségről, sőt, várhatóan jobb feltételekkel kezdhet majd megújuló energia beruházásába és a termelésbe

Mennyi jut támogatásra? A megújuló energia támogatási konstrukció működésére egy összességében 10 milliárd forintos keret van elkülönítve, amely 1 milliárd forintos éves keretekre oszlik. A MEKH honlapján is megtalálható adatok szerint a 2017-ben benyújtott 57 darab kérelem támogatási igénye 528 millió forint volt, ezért az éves keretből fennmaradó közel 472 millió forint átcsúszott 2018-ra, az erre az évre szóló támogatási keretet 1,472 millió forintre emelve. A 2017-es kérelmek nagy része, 43 darab azonban még mindig feldolgozás, hiánypótlás alatt áll, és bár nagy részük várhatóan kedvező elbírálásban részesül, nem kizárt, hogy az ezekhez kapcsolódó 400 millió forintos támogatási igény, illetve keret egy része is átcsúszik 2018-ra. 2018-ban ugyanakkor jelentősen nőtt a benyújtott kérelmek száma. Az idei támogatási kerethez tartozó 231 darab kérelem támogatási igénye pedig már meghaladja a 2 milliárd forintot. Igaz, ezek zöme - 207 darab - is feldolgozás/hiánypótlás alatt van, így egyelőre az ezekhez kapcsolódó több mint 1,8 milliárdos támogatási igény sincs kiosztva, várhatóan azonban a kérelmek zöme befogadásra kerül.



A MEKH adatai szerint a tavalyi kérelmek után közel 25 MW, az ideiek eredményeképpen pedig összesen több mint 110 MW új megújuló alapú áramtermelő kapacitás jöhet létre Magyarországon. A szóban forgó kisteljesítményű erőművek alatt azon úgynevezett nem engedélyköteles kiserőműveket kell érteni, amelyek névleges teljesítménye 0,5 MW-nál kisebb. A kérelmek zöme 0,5 MW körüli naperőmű kapacitásra vonatkozik.

A kérelmek befogadásának felfüggesztését elsősorban a támogatási keret "túlfoglalása", meghaladása indokolja (lásd keretes írásunkat). A jelenlegi szabályozás szerint a keret lefedése, illetve a meghatározott április 26-i időpont után beérkező kérelmek benyújtói nyilatkozhatnak arról, hogy kérik-e beadványuknak új feltételek melletti, a következő évre meghatározott korlát terhére történő elbírálását (a következő évre vonatkozó támogatási mértékeknek a MEKH általi kihirdetését követően). Vagyis, hiába telt be az adott évi keret, a kérelmek, illetve támogatási igények átvihetők a következő évi keretbe.- tudtuk meg Bartal Tamástól.Miután pedig a cél a kedvezőbb feltételek biztosítása annak érdekében, hogy minél több megújuló energiatermelő erőmű jöhessen létre Magyarországon, a támogatási keret időkorlát nélküli, következő éveket is érintő túlfoglalása a kabinet álláspontja szerint kerülendő a jelenlegi feltételek mellett, tekintettel a kilátásban lévő jobb feltételekre. A rendszerben várható változások konkrétumairól a Bizottsággal folytatott tárgyalásra, illetve a kormány tárgyalási pozíciójára tekintettel az államtitkár egyelőre nem kívánt nyilatkozni; a részeredmények szerinte heteken belül várhatók.- fogalmazott Bartal Tamás. Akik a METáR KÁT engedélyt már megkapták, az engedély kiadásakor érvényes szabályok szerint megvalósíthatják a beruházásaikat, a már beadott kérelmeket pedig a benyújtáskor hatályos jogi feltételek szerint el fogják bírálni.A túlfoglalásokkal kapcsolatban intő példát jelent a KÁT-engedélyek 2016 végi benyújtási rohama. Az ekkor a MEKH-nek beadott kérelmek összességében több mint 2100 MW névleges kapacitás telepítéséről szóltak, azonban ennek különböző becslések szerint mindössze 30-50 százaléka valósulhat meg a feltételek nem teljesítése és amiatt, hogy sokan eleve spekulációs szándékkal nyújtották be a kérelmet. Az engedélyeknek egyfajta másodpiaca is kialakult, így például online apróhirdetési oldalon is felbukkant már KÁT-engedély. Hasonló jelenség kialakulását a kormány el kívánja kerülni, a cél a kiadott engedélyek hatékonyságának növelése és a megvalósulási arány emelése. Nem szeretnénk, ha elvennék a lehetőséget azok elől, akik valóban képesek megvalósítani a beruházást; minden egyes kiadott engedély számít - mondta.A jogszabály szigorúan meghatároz határidőket arra nézve, hogy mennyi időn belül kell megvalósítani egy napelemes beruházást. Azoknak, akik nem biztosak abban, hogy képesek lesznek határidőre megvalósítani a beruházást, érdemes együttműködési lehetőséget keresniük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK), amely a kamarai tagok számára létrehozott jelentős naperőmű- és naperőműfarm-építési programot koordinálja - emelte ki. A jelenlegi szabályok szerint a gazdák a volt KÁT-os meg nem valósuló határozatok megszerzésével, illetve az új, megnyitandó METáR KÁT-os engedélyek mentén tudnak működni, megvalósítani a beruházásokat. A NAK előzetes igényfelmérést is indított , a termőföldeken kedvezményesen létesíthető naperőművek iránt, értesülések szerint élénk érdeklődés tapasztalható az Agrárkamaránál, amely gyakorlatilag nyitott minden megkeresésre.