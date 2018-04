Új olajkartellt alakítana Oroszország

Tulajdonképpen egy olyan nemzetközi szervezetről lenne szó, ami félévente egyszer összeülne az olajpiaci helyzet megvitatására

Az OPEC és Oroszország vezetésével a szervezeten kívüli nagy olajtermelő országok között jelenleg is megállapodás van érvényben termelésük együttesen napi 1,8 millió hordóval való csökkentéséről a piaci egyensúly helyreállítása, az árak stabilizálása érdekében. A megállapodás hatálya az idei év végéig szól.- vetette fel Alekszandr Novak, orosz energetikai miniszter, arra azonban nem tért ki, hogy a szervezetbe bevonni kívánt nagy olajtermelők sorában lenne-e szerepe az Egyesült Államoknak is.Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös az elmúlt héten a Reuters hírügynökségnek adott interjúban jelezte, hogy az OPEC is hosszú távú együttműködés kialakítására törekszik a szervezeten kívüli nagy olajtermelőkkel, akár tíz-húsz éves időtartamra is. Szavai szerint a szövetség főbb kereteiről már sikerült megegyezni, a részletekről azonban tovább folyik az egyeztetés.