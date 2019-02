Új stratégián dolgozik az AKKO Invest

Az AKKO Invest Nyrt. január 23-án megválasztott igazgatósága az elmúlt hónapban szakértők bevonásával megkezdte a korábbi nevén Plotinus Nyrt. vagyonkezelő tevékenységének és működésének átvizsgálását. Prutkay Zoltán, az AKKO Invest új igazgatóságának elnöke az átvilágítás eddigi eredményei alapján elmondta, hogy jelenlegMint ismeretes, akkor a részvényesek a vállalat alaptőkén felüli vagyonának terhére történő tőkeemelésről határoztak. Ezt a döntést a Cégbíróság már bejegyezte, azonban a BÉT terméklistáján a mai napig nem történt meg a változások átvezetése. Ennek oka, hogy az alaptőkeemelésből származó új névértékű, korábbiakkal azonos darabszámú részvények tőzsdei bevezetése (azaz a régiek cseréje) nem történt meg december 31-ig. Idén január 1-től viszont a szabályozás megváltozott és a részvények tőzsdei bevezetése (cseréje) esetében is kibocsátási tájékoztató készítése szükséges, függetlenül a tőkeemelés volumenétől. Az AKKO Invest új igazgatósága a megválasztását követően szembesült azzal, hogy a tőkeemelés nem került teljes mértékben előkészítésre és végrehajtásra, így ezen folyamat minél gyorsabb lezárása érdekében megtesz minden tőle telhetőt, így intézkedett a tájékoztató mihamarabbi elkészítése érdekében.A vállalat működésének adminisztrációs tevékenysége mellett az AKKO Invest igazgatósága jelenleg is dolgozikEzen befektetési döntésekkel összefüggésben az AKKO Invest a birtokába kerülő új vagyonelemekért elsősorban a vállalat saját részvényeivel kíván fizetni. Ezen lépések során a vállalat a tranzakciókat úgy kívánja megvalósítani, hogy azok a társaság saját tőkéjét, vagyonát növeljék.Prutkay Zoltán, az AKKO Invest vezérigazgatója a társasághoz érkezett befektetői kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a tőkepiaci törvény (61.§) alapján, a szavazati jogok kiszámítása során, az AKKO Invest által kibocsátott valamennyi részvényt, így a saját tulajdonban lévő részvényeket is figyelembe kell venni. Mivel az AKKO információi szerint az összes részvényre vonatkoztatva eddig egy részvényes sem érte el a jogszabályban meghatározott részvénytulajdonra vetített küszöbértéket, ezért Prutkay Zoltán elmondása szerint nyilvános vételi ajánlatra sem volt szükség. Az AKKO Invest elnöke egyúttal megerősítette, hogy a társaságnak intenzív növekedési tervei vannak, amit a továbbiakban is a tőkepiac nyújtotta eszközök igénybevételével kíván megvalósítani. A vállalat célja, hogy a jelenlegi Standardból a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájába és a BUX-indexbe is bekerüljön.