Új terminált építenek Ferihegyen

Az interjút összefoglaló hvg.hu azt írja, a vezérigazgató szerint a 2-es terminálhoz kapcsolódó új létesítményt 2021-ben adhatják át, de néhány eleme hamarabb is elkészülhet.a fejlesztési tervekben a 2A másik, délkeleti oldalára elképzelt, korábban 2C néven ismert harmadik épület immáron 3-as terminál névre hallgat. A létesítmény koncepciójáról szóló döntés még az év végéig megszülethet - írják. A 3-as terminál miatt valószínűleg a 2A eredetileg elképzelt mólójának terveit is áttekintik és szükség esetén módosíthatják.A lap idézi a Magyar Időket is, amely szerint az építmény a jelenlegi A terminál mellett, Vecsés felé helyezkedik majd el, és a schengeni, vagyis Európán belüli forgalmat kezeli majd.