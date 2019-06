Emelkedik a 4iG 2019.06.17 09:41

Felpörögtek az események a 4iG körül, a társaság ma jelentette be, hogy Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért megállapodásának eredményeként, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója tőzsdén kívüli ügyletekkel irányító befolyást szerzett az informatikai nagyvállalatban. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett tranzakciók értelmében Jászai Gellért az elmúlt napokban 32,02 százalékos részvénycsomagot vásárolt a társaságban, amelyet további OTC ügyletekkel mindösszesen 40,2 százalékra növel. Az üzletember a jogszabályi előírások szerint, a 33 százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez 15 napon belül kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a társaság részvényeseinek is. A 4iG esetében részvényfelaprózásra is sor került, miután a társaság legutóbbi közgyűlésén döntöttek a 4iG részvények 1:5 arányú feldarabolásáról. A 4iG árfolyama 1 százalékkal került ma feljebb.