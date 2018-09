Új üzemcsarnokot épít az ANY Biztonsági Nyomda

Az ANY Biztonsági Nyomda igazgatóságának döntése alapján az ANY Ingatlanhasznosító Kft. szerződést kötött egy új üzemcsarnok építésére, az 1,6 milliárd forintos beruházás célja az exportbővítés feltételeinek javítása. A több mint háromezer négyzetméteres területen elsősorban útlevél, személyazonosító igazolvány és más biztonsági okmányok gyártása történik majd. A 2020-ban befejeződő beruházás finanszírozása, a normál beruházási keret részeként, a társaság saját cash-flow-jából fog megvalósulni, beruházás tervezett megtérülési ideje hét év.A beruházással kapcsolatban az ANY Biztonsági Nyomda vezérigazgatója kiemelte, hogy a beruházási döntés hosszútávon biztosítja a társaság fejlődésének dinamikáját és megfelelő alapot teremt a növekedés fenntartására. A menedzsment várakozásai szerint a Nyomda eredményeiben jól érzékelhető lesz a beruházás pozitív hatása.