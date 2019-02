Új vezérigazgatót nevezett ki a Waberer's

Most úgy döntöttem, hogy ideje új kihívásokat keresnem. A zökkenőmentes vezetőváltás érdekében az elkövetkező 6 hónapban továbbra is a vállalat rendelkezésére állok.

Robert Ziegler a DHL Freight részlegétől érkezik a vállalathoz, ahol operatív igazgatóként dolgozott 2015-től, majd az Egyesült Királyság és Benelux régiók felelős vezérigazgatójaként tette nyereségessé az addig veszteségesen működő brit egységet. A DHL-t megelőzően Robert Ziegler 17 éven keresztül menedzsment tanácsadóként dolgozott az AT Kearney-nél. Ezalatt számos szállítmányozási és logisztikai projektben vett részt, és az AT Kearney szállítmányozás és infrastruktúra iparágakkal foglalkozó részlegének vezetője lett, valamint ő alapította meg az AT Kearney közel-keleti irodáját Dubaiban, ahol 5 évet töltött.Lajkó Ferenc, aki 2016 augusztusa óta vezérigazgatóként egy stabilizációs időszakon vezette át a társaságot, hozzátette: