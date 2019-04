Új vezérigazgatót nevezett ki az AutoWallis

Új vezérigazgató az AutoWallis élén

Nagyot emelkedett idén az árfolyam

Ormosy Gábort nevezte ki vezérigazgatójának az AutoWallis. A jelentős pénzügyi és vállalatirányítási tapasztalatokkal rendelkező szakember feladata, hogy segítse a régiós autós vállalat hosszú távú stratégiájának kidolgozását, valamint növekedési terveinek megvalósítását. Az AutoWallis új részvényeit februárban vezették be a Budapesti Értéktőzsdére és a társaság vezetése májusra dolgozza ki ötéves stratégiáját, melyben azzal számolnak, hogy a csoport ebben az időszakban megduplázza tavalyi 70,2 milliárd forintos árbevételét (magyar számviteli törvény alapján, összesített, nem konszolidált, előzetes adat).A társaság jelenleg is keresi azokat a befektetési lehetőségeket Magyarországon, Kelet-Európában és a balkáni régióban, melyek hozzájárulnak a kitűzött célok teljesüléséhez. A stratégia megvalósítása során az AutoWallis újabb márkák és piacok megszerzése, valamint új üzletágak indítása révén bővülhet. A középtávú tervek között szerepel további autóértékesítési pontok nyitása, valamint a már meglévő márkakereskedő- és szervizhálózat fejlesztése Magyarországon és a régióban. A csoport vizsgálja az iparág átalakulásával járó olyan lehetőségeket is, mint az elektromos autózás fejlődése, az önvezető autók megjelenése és a közösségi autózás erősödése. Ezek mellett az új értékesítési csatornák megjelenése is új befektetési lehetőségeket teremthet az AutoWallis számára. Ezen célok megvalósítása akvizíciók, új vállalatok alapítása, és a meglévők tevékenységének bővítése útján történhet.Ormosy Gábor számára nem ismeretlen a Wallis Csoport: tranzakciós és stratégiai tanácsadói tapasztalataira építve 2004-től a Wallis Autó Holding pénzügyi igazgatójaként, majd vezérigazgatójaként dolgozott az autós üzletág reorganizációján, ezt követően pedig a Wallis Csoport pénzügyi igazgatói feladatait látta el. Ormosy Gábor tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen és az amerikai Georgetown Egyetemen végezte. 2006-ban a Magyar Fejlesztési Bank leányvállalataként alapította meg és irányította vezérigazgatóként a kkv-k EU támogatásainak adminisztrálásáért felelős MAG Zrt.-t, majd ezt követően egyebek mellett az MKB Banknál és a Veolia csoportnál töltött be vezető pozíciókat.Az AutoWallis árfolyama 4 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényei idén 38,7 százalékkal kerültek feljebb.